Eliminan diputados de lista en BC

Los legisladores del Congreso del Estado, decidieron con 19 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, acabar con los diputados de lista en Baja California. Es decir, todos aquellos de representación proporcional, ya no podrán ser asignados por los partidos políticos para ocupar una curul en el congreso local.

Loreto Quintero, diputada panista, dice que se desvirtúa la ley acorde a las modalidades de cada legislatura en las diferentes entidades, y el derecho de presentar esta lista de candidatos de representación proporcional de los partidos políticos que vayan en coalición.

La diputada, Trinidad Vaca Chacón, argumentó que afecta a los partidos que vayan en coalición y donde cada partido tendría que presentar listas de sus representantes de candidatos de representación proporcional.

El PAN no está en contra de la iniciativa, dijo la diputada Eva María Vásquez, pero no toma en cuenta a la ley general de partidos políticos y de ahí se desprende que no sea viable eliminar a los diputados de lista por el principio de representación proporcional.

La diputada, Rosina del villar Casas, hizo una reserva en cuestión de paridad de género apoyado directamente por el Instituto Estatal Electoral. Solo con mayor porcentaje de votación en distrito y de forma alternada por sexo. Sin embargo, no fue aprobada, fueron 2 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones.

El Congreso elimina pues, la figura que admite el registro de “Listas” de candidatos adicionales a los que participaron en un proceso electoral. En consecuencia, dice el dictamen 46, las diputaciones por el principio de representación proporcional se asignen únicamente entre aquellos que reúnen los requisitos de ley y que hayan participado como candidatos en el proceso correspondiente.