Elecciones en Baja California 2021: Dónde están las casillas especiales para votar

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones en Baja California, las casillas comenzarán a abrir este domingo 6 de junio a las 9:00 de la mañana y cerrarán a las 6:00 de la tarde, muchas personas viajan a diferentes partes el día de la jornada electoral, es por ello que para votar requieren hallar una casilla especial.

En Mexicali habrá 10 casillas para foráneos y como no habrá una lista nominal de electores en esas casillas, los funcionarios revisarán que la credencial no esté marcada por haber ejercido el voto en 2021, que no esté suspendida y no tenga reporte de robo.

Aquí los lugares donde habrá casillas especiales en Mexicali: