El terror a una sindemia siendo VIH positivo

Cuando una persona sufre de dos contagios de pandemias distintas, se le denomina sindemia; ese es el principal terror al que se enfrenta la comunidad infectada de VIH en Mexicali, revelaron autoridades del “Programa Amigo”.

Enrique Gómez Bastidas, coordinador del Programa Amigo de la Facultad de Medicina de la UABC, advierte que los contagios están al alza, pero la gente no está saliendo a diagnosticarse o tratarse, por temor ya sea a ser positivo a VIH, o contagiarse Covid.

“La situación principalmente con los pacientes es de temor y preocupación, porque no saben qué es lo que van a hacer en caso de una sindemia, esto significa vivir con las dos infecciones, en este caso el VIH y el Coronavirus”, comentó el doctor Gómez.

La atención del programa no se ha detenido, las reuniones de apoyo médico y psicológico continúan ya sea de forma presencial o virtual; se busca que los pacientes con VIH no se sientan solos en el duro camino de un diagnóstico positivo, explicó.

“Mi preocupación son las personas nuevas, porque no tienen a dónde acudir, si llega alguien que tuvo una actividad de riesgo, y va a un laboratorio y sale positivo, la oficina del programa Amigo está cerrada, afortunadamente a los que nos buscan por Facebook los atendemos”, explicó.

“Ha habido muchos pacientes nuevos en el transcurso de la pandemia, que los tenemos calmados, los que ya están controlados, tuvimos que aprender a hacer consultas vía Zoom”, declaró Gómez.

El doctor reveló que ha aumentado el ritmo de contagios durante la pandemia, ya que están llegando más personas de lo usual a pedir apoyo al programa con un diagnostico nuevo en VIH, son alrededor de 18 personas nuevas.

“Son muchos los pacientes que todavía faltan por pedir atención, algunos por Facebook me hablan, pero luego se desaparecen por más que les escribo, hay jóvenes que me hablan asustados porque no saben siquiera dónde hacerse una prueba”, enfatizó.

¡BOOM!

“Al momento que el Covid tenga una solución, va haber un boom en datos de VIH, yo lo estoy viendo con el número de personas que se me están acercando, y ellos ya tienen un resultado positivo, pero tengo muchos en la página de Facebook con dudas”, explicó.

“El problema son los nuevos, que vienen con el impacto, que no saben qué está pasando, o los que no creen que se hayan infectado, y que podrían estarlo transmitiendo a otras personas y no hemos podido alcanzarlos”, advirtió.

COVID+VIH

“No estamos viendo mucha infección de Covid-19 entre los pacientes, al contrario, muchos están sanos, pero sí con mucho temor de adquirirlo, pero simplemente con los cuidados generales, se han mantenido sanos, sin ningún problema”, aclaró el doctor Gómez.

“El problema que estamos teniendo es que el coronavirus se está llevando toda la atención, no hay medicamentos, falta la atención directa del paciente, los están viendo cada tres meses, que eso pudiera ser benéfico para ellos, el no arriesgarlos”, explicó el galeno.

El doctor precisó que sí hay algunos pacientes a los que no les proporcionan todo el tratamiento para el VIH, porque no llega completo desde la Ciudad de México, a través de la red de apoyo de pacientes, es que se completan los medicamentos.

La pandemia ha detonado cuadros de ansiedad y depresión entre algunos pacientes, puesto que hay casos en los que incluso perdieron su trabajo, o una persona de la familia resultó contagiada a Covid, abonando más estrés a sus vidas.

AMIGO

El Programa Amigo tiene 25 años trabajando con la comunidad de Mexicali, tanto con los VIH positivos, como los estudiantes de la salud, actualmente tienen 400 pacientes activos con los que trabajan constantemente, precisó.

“Lo que hacemos es educar a pacientes, para que reciban a los que vienen llegando, esto nos sirve de mucho porque no es lo mismo que un médico hable con él, a una persona que ya vivió su propia problemática, eso nos ayuda mucho para trabajar”, explicó.

Usualmente el Programa tenía diversas jornadas de concientización en escuelas, empresas y otros grupos. Ahora apoyan a las personas con VIH a través de atención médica, psicológica y legal, la red de apoyo está conformada por alrededor de 30 personas.

¿MUERTE?

Lo primero que debe entender una persona positiva al VIH, es que esta condición no es un sinónimo de muerte, vivir con esta enfermedad es 100% controlable, lo más importante es que tengan a una persona de confianza para tener un sostén psicológico.

Invitó a la población que tiene sospechas o que es positivo a VIH, a que busquen el programa Amigo, a través de Facebook, con el fin de brindarles asesoría para sobrellevar con éxito esta enfermedad.