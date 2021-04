El pequeño Víctor es feliz con sus dos papás: Víctor Fernando Urías

El pequeño Víctor está en casa disfrutando de una nueva familia, fue descrito como un niño de cuatro años feliz, y preparado para comprender que tiene dos papás varones, compartió con evidente alegría, Víctor Fernando Urias.

Víctor Jr o también llamado “Victorín”, fue asignado desde el viernes pasado a un hogar conformado por el primer matrimonio homoparental de Baja California, tras cuatro años de proceso en el trámite de adopción.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Traigo ojeras pero de las buenas, no duermo desde el viernes, porque estamos como papás primerizos, porque tose y corres a ver que pasa, pero el niño está sano como cualquier niño de su edad”, comentó Urias.

El menor tiene cuatro años y está en la etapa de preescolar, Urias lo describió como un niño muy contento como cualquier otro juega, brinca, habla mucho, y está completamente sano.

“Nuestro bebé está feliz, está contento, tiene ahora una familia muy grande, porque su familia no se limita a su papá Víctor y su papá Fernando, tiene un montón de tías, las abuelas se andan peleando”, compartió.

“Nos han llegado muchísimos mensajes de gente que quiere llevarle regalos, nuestro bebé fue esperado, no nomás por nosotros, sino por muchísima gente, está muy bendecido, ya fuimos a desayunar, es feliz, come mucho como todo los niños”, platicó con una sonrisa.

Relató que como adoptantes dieron una propuesta al DIF, donde precisan género, edad, estado civil, fotos de los adoptantes, fotos de ambas familias, para que incluso el sistema busque alguien con parecido físico.

En este caso, Urias asegura que el bebé se parece mucho a Víctor Aguirre, y muchísimo a un sobrino de Urias, por lo que opina que las autoridades que lo eligieron “dieron en el clavo”.

“Víctor es un niño feliz que atiende indicaciones, el DIF ha hecho un buen trabajo porque ellos llegan ya con una rutina, te ahorra muchas cosas, te la dan por escrito y la estamos siguiendo, y todo está marchando genial”, relató.

La institución seguirá visitándolos para dar seguimiento al menor, las autoridades podrán ir a la casa a ver que todo esté en orden, sin previo aviso, por lo menos durante dos años, explicó.

TERAPIAS

Como todo niño egresado del DIF tiene que continuar con terapias psicológicas, sus padres señalan que esto es lo ideal, y más sano para cualquier persona; también llevó terapia previo a su salida del albergue por los cambios que experimenta.

“El día de mañana ‘Victorín’ va a empezar con sus terapias de adaptación, terapia de lenguaje porque nos lo recomendaron, habla muchísimo, pero como todo niño de su edad no se le entiende al 100%”, explicó.

“Lo vamos a llevar con su terapia de lenguaje, desde hoy tiene cita con el médico, ahorita tengo cita para matricularlo en una escuelita con niños de su edad”, comentó el nuevo papá.

“El niño pasó por un proceso de terapia adaptada a su edad, no fue elegido al azar, fue elegido por sus capacidades para entender, el DIF lo preparó, y el día mañana inicia terapia con atención especializada”, declaró.

Víctor jr. tendrá acompañamiento psicológico, Urias opinó que en realidad todos necesitan de estas terapias, y se las ofrecerán a su hijo para que sea fuerte y darle todas las armas que requiere para defenderse en la vida.

“Estamos muy agradecidos con la sensibilidad de la nueva administración del DIF Estatal, con la maestra Consuelo Huerta y todo su equipo, se portaron de una forma súper sensible, apegados a derecho, a la ley”, reconoció.

“No buscábamos que fueran sensibles con nosotros, buscábamos que fueran sensibles al tema, a los niños, recuerden que hay un niño de por medio”, informó Víctor Fernado Urias.

ACCIONES

El matrimonio emprenderá acciones legales en contra de la persona responsable de haber cometido la omisión de no asignar a un menor desde el año 2019, conforme a la ley, buscando que las medidas sancionadoras sean ejemplares.

“Esto lo digo porque nuestro hijo debió ser asignado desde el 2019, y la señora Blanca Fabela, hizo caso omiso de la orden, y no me hizo daño a mi la señora Blanca Fabela, se lo hizo a mi hijo, y a todos los niños que están ahí”, aseveró.

“Imagínense si ustedes están en hacinamiento y les llega la orden de salida, y no más por los ‘grandotes’ del director de la institución se traspapela todo y te das cuenta que pasaron dos años que estuviste encerrado, quién le va a reponer a mi hijo esos dos años”, reclamó.

“Mucho cuidado las autoridades, esos cargos no son honorables, quitemos eso, los cargos del DIF no pueden ser honorables, porque caen en manos de señoras que no son sensibles al tema, deben ser cargos para personas especializadas en los derechos de los niños, sin prejuicios”, declaró.

El abogado del matrimonio, José Luis Márquez Saavedra, actualizó que este 19 de abril, informará al juez de distrito que les dio la sentencia de amparo, que ya cumplió la autoridad.

“Vamos a analizar la violación por parte la directora del DIF, Blanca Fabela, en contra del pequeño Víctor, se busca es que la medida sea ejemplar para que no se vuelva a cometer otra vulneración a los derechos de los niños”, aseveró.

DETRACTORES

A las personas que se oponen a esta adopción, les invitó a que en lugar de lamentarse, deberían de ir a la institución y adoptar un niño, promover la adopción, ya que solo hay 13 trámites en curso, cuando hay alrededor de 200 menores en el DIF.

“Toda la gente que está en la misma situación que nosotros, que ya pasó su tiempo reglamentario para realizar el trámite por ley, acérquense, porque les vamos a enseñar cómo hacerlo, con el fin de que haya menos niños en el albergue”, declaró.

“Lo importante es que los niños tengan hogares, y no que los tengan pasando su vida reteniéndolos, no sé con qué razón”, declaró.

Urias mencionó que les han hablado personas interesadas en adoptar, pero que le tienen miedo al proceso, aseguró que no es complicado, solo es burocrático.