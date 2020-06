El mejor zurdo de cerveceros

Pocos disfrutan un buen debate como los fans de béisbol. Con eso en mente, les pedimos a nuestros reporteros que enumeraran a los cinco mejores jugadores de la historia de cada franquicia en una posición particular, según lo hecho con dicho equipo.

Aquí, los cinco mejores abridores zurdos en la historia de los Cerveceros, según el reportero de MLB. com, Adam McCalvy. Dato clave: 3.61 de efectividad es la mejor marca en la historia de los Cerveceros para un abridor con por los menos 500 innings.

“No existen muchos lanzadores de quienes yo podía decir, ‘Dale la bola a él cuando necesites ganar un juego’”, destacó Cecil Cooper, compañero de Higuera durante las temporadas más dominantes del mexicano con los Cerveceros. “Teddy era uno de ellos. Higuera y Mike Caldwell son los dos mejores lanzadores zurdos en la historia de los Cerveceros en virtualmente cada categoría, y mientras que Caldwell entregó más volumen, superando a Higuera en innings lanzados y en juegos completos, el mexicano terminó con mejor promedio de efectividad (3.61 vs. 3.74), FIP (3.49 vs. 4.03), EFE ajustada (117 vs. 103), proporción de ponches (18.8% vs. 8.1%) y mantiene un amplio margen en cada versión de Victorias por Encima del Reemplazo.

En la cúspide de su carrera, antes de que las lesiones en su espalda y brazo mermaran su desempeño, Higuera fue uno de los serpentineros más dominantes del béisbol con el uniforme de los Cerveceros. Firmado proveniente de la Liga Mexicana, tuvo un año de novato para el recuerdo en Grandes Ligas en 1985, con marca de 15-8 y efectividad de 3.90 además de terminar de segundo detrás del venezolano Ozzie Guillén de los Medias Blancas en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana.

La temporada siguiente, Higuera se convirtió en apenas el tercer ganador de 20 juegos en la historia de los Cerveceros, tras culminar con récord de 20-11, 2.79 de EFE y 207 ponches para terminar de segundo en la votación al Premio Cy Young de la Liga Americana detrás de Roger Clemens (quien también fue nombrado JMV de la L.A.).

En 1987, Higuera obtuvo 18 victorias más y ponchó a 240 oponentes, una marca del club que prevaleció hasta que Ben Sheets la rompió en 2004. En 1988, el WHIP de 0.999 de Higuera fue el más bajo en la Liga Americana.