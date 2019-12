“El frío se pone bien duro”, dice doña Concepción

MEXICALI,B.C.- Entre objetos y los pedazos de madera que constituyen su vivienda, se encuentra Concepción Rodríguez, de 42 años de edad, quien pasa la temporada invernal en la colonia Pacífico.

Ahí, cerca de un canal, Concepción, quien se dedica a la recolección de basura, comentó que el frío suele ser muy crudo en su domicilio, pues el aire se filtra por las paredes.

“El frío se pone bien duro y según yo cierro y tapo bien la casa pero aún así se siente el frío, dando gracias que no me he enfermado porque si no, sería un gasto que no podría pagar”, comentó.

POCO PARA VIVIR

La señora Rodríguez, quien llegaba de trabajar, expuso que en el relleno sanitario llega a ganar 200 pesos diarios cuando bien le va, pues hay muy poco trabajo actualmente.

“La verdad que eso no alcanza para nada porque ahorita no estoy ganando ni 100 pesos y eso complica las cosas, haciendo que viva al día”, comentó.

ÉPOCA NAVIDEÑA

Sobre Navidad, Concepción indicó que a veces sus hijas van a su casa y ahí se la pasan, sin tener una idea fija de cual sería su cena navideña. “A veces ellas vienen y cuando la gente regala algo pues cenamos quizás un menudito pero no es siempre, la verdad que no pensamos en eso y la Navidad pasa como cualquier otro día”, comentó.

COBERTÓN NAVIDEÑO

Ante estas situaciones es momento de apoyar en el Cobertón Navideño 2019 organizado por LA CRÓNICA, donde podrás traer tus cobijas nuevas o en buen estado a las instalaciones del periódico, las cuales serán repartidas a quienes más las necesitan en esta temporada invernal.

La dirección del periódico es Avenida de la Patria No. 952, Centro Cívico C.P. 21000. Teléfonos: 01 (686) 557- 48-01.