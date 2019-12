‘El frío ni con dos chamarras encima se quita’

MEXICALI, Baja California.- Con la esperanza de que le caiga una “chambita” de reparación de electrodomésticos y soportando las gélidas temperaturas, es como pasa sus días don Fernando Soto Cano, de 65 años.

Fernando, quien vive en la calle Zafiro 503 de la colonia El Vidrio desde hace 25 años, comentó que en su juventud se dedicaba a reparar autos, pero el tiempo lo fue cambiando todo.

Indicó que él le hacía de todo, se metía a reparar los carros, y ganaba sus pesos, pero al lastimarse las piernas con un motor que le cayó encima ya nada fue igual y con el frío menos.

“Ahora de grande pues híjole, el frío está atacando fuerte, el calor como sea siento que lo aguanto, pero el frío ni con dos chamarras encima se me quita.

“En las mañanas despierto y no me puedo ni levantar, ando todo entumido, porque de verdad el viento está bien helado y para volverte a calentar tardas un chorro “Así que pues estoy esperando que me caiga un trabajito reparando una lavadora, abanicos, lo que salga mientras tenga dinerito pues andar activo me quita el frío”, expresó.

NAVIDAD

Don Fernando expuso que estas fiestas decembrinas lo más probable es que la pase junto con su hermano quien también vive en la casa, pues él ya no está para estar visitando casas.

Mencionó que en su momento sí iba con sus primos y que actualmente lo siguen invitando, pero que el frío le impide estar mucho tiempo en la calle.

“La verdad mejor me quedo aquí, me dicen que me van a dar raite pero la verdad aquí estoy mejor, además para qué me expongo al frío.

“Tal vez no vayamos a tener una gran cena, a veces no cenamos nada y todo está muy triste, pero pues por al menos estoy con mi hermano”, comentó.

COBERTÓN NAVIDEÑO

Ante estas situaciones es momento de apoyar en el “Cobertón Navideño 2019” organizado por LA CRÓNICA, donde podrás traer tus cobijas nuevas o en buen estado a las instalaciones del periódico, las cuales serán repartidas a quienes más las necesitan en esta temporada invernal.

La dirección del periódico es avenida de la Patria No. 952, Centro Cívico. Teléfono: (686) 557-48-01.

EN DATOS

•Para ayudar a Don Fernando puedes comunicarte al (686) 584 42 68.