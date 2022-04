El equipo independencia San Pedro nuevo líder de la liga de Fútbol de los 40`s

La Independencia San Pedro goleó 7-1 a los Agrónomos para convertirse en el nuevo líder de la liga de Fútbol de los 40`s, tras haberse disputado la Jornada 15, en el campo del UDIES.

En el inicio del juego, Agrónomos tomó la delantera del juego tras un error en la defensa donde Ramón Castillo apareció para rematar con la derecha y dejar el 1-0 al 26`, la reacción de los pupilos de Moisés Tayra llegó antes de irnos al medio tiempo, primero José Ramos remató con la pierna derecha dentro del área para emparejar los números 1-1 al 33`, luego Flavio Tapia entró al área grande para rematar de cabeza y darle la vuelta al marcador de 2-1 al 37`.

A la siguiente jugada, la “Indepe” aprovechó los graves errores defensivos de los rivales para poner el 3-1 por obra de Joel López quien remató con pierna izquierda desde fuera del área al 38`, pocos instantes después, Jesús Gutiérrez aprovechó un rebote en el área chica para sacar un potente disparo y dejar el 4-1 al 41`.

Para los momentos finales del juego, la Independencia volvió a hacer daño, primero Francisco López aprovechó el balón parado para sacar un buen remate de cabeza y poner el 5-1 al 85`, luego Diego Chávez robó el balón para rematar ante la salida del guardameta rival y dejar el 6-1 88`y Bernardo Mercado cerró la feria de goles al rematar con la pierna derecha dentro del área y poner el 7-1 final al 90`.

PRÓXIMA JORNADA

Esperanza Agrícola vs San Luis A

San Marcos vs Mojados 57

CDI vs Baja San Quintín

Independencia San Pedro vs Ferrocarril

Solidaridad vs División del Norte

CEITH vs Agrónomos

Club Alianza vs Toros Coahuila

Cruz Azul Baja vs La Bodega

San Pedro A vs Real Guadalajara

La Sociedad vs Manchester Vera