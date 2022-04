El equipo Baja-Nacionalista consiguió su segunda victoria

La Baja-Nacionalista consiguió su segunda victoria de forma consecutiva dentro de la Liga de los 30`s al golear 4-0 a la Colonia Lucerna, duelo que se disputo en el campo Colosio.

El partido rápidamente se inclinó de un solo lado, y a los diez minutos de acción, José Ramos abrió el marcador para los ganadores con un buen remate dentro del área con la pierna derecha para poner el 1-0.

Para la segunda mitad, los dirigidos por José Amador continuaron intentando ampliar el marcador, hasta que Juan Coronado apareció con un buen remate en las afueras del área para dejar el 2-0 al 61`.

Más tarde, Luis Gazola llegó rematando con la pierna derecha dentro del área para el 3-0 al 85`y por último, Ramos volvió aparecer para conseguir su doblete en el partido empujando el esférico con el arco completamente solo para dejar los números finales de 4-0 al 89`.

PRÓXIMA JORNADA 26

Pro Hogar vs Manchester Vera

Guadalajara vs Miraflores

Virreyes vs Ferrocarril

Pueblo Nuevo vs Tigres Porvenir

Baja Nacionalista vs Alamitos Lirios

División del Norte vs Villa Colonial

Abogado-Revo vs Hidalgo

Col. Lucerna vs Bachilleres Baja

Zacatecas vs Islas Agrarias