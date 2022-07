El duelo aumenta la posibilidad de padecer depresión

Blanca Ramírez, logo terapeuta especialista en cuidados paliativos y cuidados al final de la vida, se especializa en atender y dar acompañamiento durante el proceso del ‘’duelo’’ a las personas que hayan tenido una pérdida, el cual, informó, muchas veces puede llevar a las personas a experimentar depresión severa.

Vivir en duelo puede presentar trastornos como depresión, ansiedad por emociones que no son elaboradas, las emociones que no se atienden se convierten en síntomas como enfermedades y la situación se puede complicar cuando no se atienden los síntomas o pérdidas de un duelo, afirmó.

Para entender a fondo el problema, se platicó con ella acerca de los procesos del duelo, el cual se trabaja mediante la tanatología, la cual definió como una rama filosófica que se creó hace años con el fin de trabajar y desmenuzar el proceso del duelo derivado de la muerte de un ser querido.

Sin embargo, mencionó que ha habido cambios en cuanto a las circunstancias que llevan a vivir un duelo porque gracias a la psicoterapia ya se tiene un panorama más amplio de todo lo que tiene que ver con las emociones que se viven y ya comprobado que hay otras cosas aparte de la muerte que pueden generar un duelo al doliente.

Ahora, es sabido que el enfrentamiento a situaciones complejas como pérdidas de un trabajo, de una relación, entre otros factores, también pueden llevar al ser humano a vivir un duelo.

Por lo que la tanatología se enfoca precisamente a canalizar todas las pérdidas.

‘’En el análisis que se hace en los acompañamientos nos damos que no solo la pérdida por muerte genera un cambio, genera una cascada de emociones, hay otras situaciones que van atravesando a través de la vida como confrontar dolores del alma, emociones amenazantes, cuando perdemos una relación, perdemos el trabajo, perdemos la salud’’, detalló.

La especialista refiere que el enfoque que utiliza la tanatología para trabajar el duelo es en todos los sentidos ya que este se ha ampliado.

No obstante, aclaró que no hay un porcentaje a nivel general de personas que pueden prolongar el proceso del duelo por años debido a que hay duelos que no se viven en el momento por negación y evitación de la situación.

Otras causas por las que a veces las personas desarrollan complicaciones para afrontar el duelo se debe a condiciones externas, como falta de tiempo y energía para vivirlo lo que va generando que el duelo se vaya alargando para después presentarlo de una manera explosiva, explicó.

El cómo se vive el proceso del duelo dependerá mucho de las características de la persona, del contexto y sobre todo de experiencias de pérdida previas, enfatizó, ya que hay personas que viven los duelos de una manera más natural y llevadera.

A esto añadió que la efectividad dependerá del compromiso del paciente, ya que la terapia del duelo se maneja mediante tareas por lo que es importante la actitud que tenga el doliente y si el compromiso es continuo.

Por lo que reafirmó que dependerá del tiempo y la dedicación de los dolientes, sin embargo, aseguró que la terapia se va ajustando de acuerdo a la evolución de los pacientes.

Por otro lado, agregó que algo que la gente pensaba que la psicoterapia enfocada en el duelo solo era escuchar al paciente, sin embargo, hoy hay la posibilidad de que una vez el doliente vaya aceptando la pérdida, se le motive a irse moviendo y desempeñar un papel más activo y no tanto pasivo.

Las psicoterapias cognitivo conductual, la de Gestalt y la terapia de compasión son especialmente las terapias con las que se trabaja esta etapa.

‘’El terapeuta lo que hace es ir acompañando, el no dirá lo que se tiene que hacer, simple y sencillamente el terapeuta acompaña y obviamente en algún punto si se hace una intervención tanatológica, para que estas tareas puedan cumplirse y puedan dejar al doliente con una nueva mirada hacia la vida’’, finalizó.