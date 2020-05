El beisbol lo trajo a Mexicali

A los 15 años de edad emigró de su país natal, Venezuela, con el fin de cumplir su sueño de jugar en las Grandes Ligas, sin embargo, el trayecto lo ha situado en Mexicali, ciudad que lo ha acogido como un cachanilla más.

Se trata del beisbolista, Edgar Daniel Trejo Rodríguez, quien después de vivir situaciones complicadas en los Estados Unidos, ha encontrado en México un lugar cómodo para realizar lo que más ama: jugar el ‘Rey de los deportes’.

Fue a los seis años cuando el nacido en Valencia, Carabobo, inició su vida deportiva de la mano de su tío, Humberto Trejo, quien fue jugador de los Piratas de Pittsburgh y trabajó en la sucursal de los Yankees de Nueva York en Venezuela y República Dominicana.

“A mis once años vine a un Campeonato Mundial al Distrito Federal y a partir de ahí empezaron a verme los scouts (cazatalentos). Mi mamá priorizó que estudiara y fue hasta mis quince años que pude ir primeramente a Dominicana con mi tío”, añadió.

Edgar incursionó como receptor en esa experiencia y al no gustarle, fue invitado a una Academia alterna como parador en corto, posición que sin duda le atraía más por sus vivencias de pequeño.

“A los dos meses de estar en la Academia mi tío falleció, no obstante, el dueño de ahí era amigo

de él y me propuso que siguiera. Al paso de seis meses me firmaron los Cerveceros de Milwaukee y se me abrieron muchas puertas”, recordó.

En el 2007 fue su primer año como novato en el estado de Arizona y al año siguiente regresó a Venezuela para debutar en la Liga del Pacífico con los Tiburones de la Guaira.

La felicidad invadía al venezolano en ese momento, sin embargo, una lesión en su rodilla que tuvo al poco tiempo de regresar a la unión americana, le cambió la vida por completo.

“Me rompí tanto el ligamento cruzado, como los meniscos y me tuvieron que operar. Estuve fuera de actividad por ocho meses y eso me afectó mucho, tenía 19 años”, comentó.

Tras su recuperación, Trejo Rodríguez se desempeñó en la ‘Clase A Media’ de los Cerveceros, pero en un esfuerzo por pisar la segunda base en uno de los juegos, le generó un nuevo dolor en su rodilla.

El diagnóstico fue que se volvió a fracturar el menisco, no obstante, decidió fortalecer su pierna sin cirugía y al paso de tres meses, descendió a la ‘Clase A Corta’.

Milwaukee continuó dándole contrato el siguiente año, sin embargo, después fue traspasado a los Marineros de Seattle, organización que no le permitió jugar debido al estado físico de su rodilla.

Para las instituciones de los Estados Unidos, Trejo Rodríguez era un jugador de riesgo por sus lesiones y en consecuencia no pudo firmar con ningún equipo, aunque también le empezó a afectar el no tener visa de trabajo.

Regresó a Venezuela y tras jugar ahí, un reclutador de Phoenix le ofreció ir a México, con los Truenos de Tijuana en la Liga Norte del 2012.

“El día que llegué tuve que jugar en Ensenada y conecté tres hits. Tuve una semana buena y después de ahí un mes malo. Estaba acostumbrado a batear rectas altas pero en México los pitchers tiran muchos lanzamientos quebrados y se me dificultaba”, adicionó.

El manager, Pedro Guerrero, con quien tuvo una pelea y en consecuencia, una suspensión de la competición.

“Me levantaron el castigo pero tenía que jugar con los Cerveceros de Tecate. Ahí no pudimos acceder

a los playoffs y me agarró San Luis Río Colorado como refuerzo. De igual forma llegué a Ensenada

y quedé campeón con el puerto tras vencer en la final a Puerto Peñasco”, explicó.

Fue en el 2014, cuando regresó a jugar la Liga Norte de México con los Algodoneros de San Luis y en la mitad de la campaña, cambiado a los Centinelas de Mexicali.

“Era algo diferente, una ciudad más grande. Llegué a un campo profesional, al mejor estadio que había en la liga, el de mis sueños, el ‘Nido’ de los Águilas”, aseguró.

En el 2015 decidió alejarse del beisbol, sin embargo, un año después volvió a los Centinelas y a partir de ese momento, dio inicio su aventura beisbolística en la capital bajacaliforniana.

“Me contrataron para jugar la Copa Agustín Jiménez con los Amigos del Cali, durante un juego en San Luis Río Colorado. Después la Familia Montenegro me firmó para jugar con ella en la Liga Amateur. Ya son dos años los que tengo viviendo aquí”, señaló.

A sus 30 años, Edgar Trejo sigue con la firme intención de jugar algún día en la Liga Mexicana de Beisbol, pues aseveró que en poco tiempo podría recibir su carta de naturalización y de esa manera, tener un acceso más sencillo para ello.

FICHA TÉCNICA

Nombre: EDGAR DANIEL TREJO RODRÍGUEZ

Fecha de nacimiento: 28 DE JULIO DE 1989

Lugar de nacimiento: VALENCIA, VENEZUELA

Años en el deporte: 2