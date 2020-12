“El baúl de Don Luis”: Un lugar donde la nostalgia cobra vida

Entre artículos de diferentes décadas y la historia que los rodea, es como vive el señor Luis Castro Ávila, quien desde hace unos años es dueño de “El Baúl de Don Luis”, un bazar de antigüedades instalada dentro del garaje de su casa.

Ubicada muy cerca de la unidad central de la UABC, en ella pueden observarse desde cómics, ropa, juegos de mesa y hasta cámaras fotográficas antiguas, dejando un rastro de la propia historia que Don Luis comentó, tiene cada objeto.

Siendo mercadólogo toda su vida, el señor Castro señaló que el tema de las ventas siempre se le dio bien, pues logró estar en diversos puestos dentro de su trabajo, haciendo que el contacto con la gente se le facilitara.

Pero una vez que decide jubilarse y estando consciente de sus habilidades, decidió dedicarse a la venta de antigüedades, dándose cuenta que hacerlo, tiene su propio reto.

“Yo siempre he dicho que las ventas tienen su magia y que hacerlo no es difícil, pero vender antigüedades de verdad que tiene su propio reto, ya que es un mundo donde tienes que saber bien que es lo que tienes”.

“Así que pues yo la verdad empecé con un lote de cosas que me dijo una amiga que lo vendiera, ella ya no le siguió y pues yo me quedé a seguirle con la venta”, mencionó.

SABIENDO COMPRAR

Don Luis, quien señaló que una vez ya con más tiempo de vuelo en la venta de antigüedades, el saber de nuevos objetos es un arte, pues a veces hay personas que intentan venderle algo como si fuera “el santo grial”.

Indicó que en esos casos, el gusta de investigar primero y ver su valor en el mercado actual, pues todo tiene su pedazo de historia, la cual siempre es bueno saberla.

“Uno tiene que verse hábil, pues hay veces que dura mucho la pieza, por lo que tienes que comprender que a veces no todo es comerciable, ya que cada articulo tiene un público especifico”.

“Así que no conviene tener algo que va generar más perdida que ganancia, aunque es cierto, hay cosas que podrán darle mucha vista a la tienda, pero nada más”, explicó.

PÚBLICO UNIVERSITARIO

El señor Luis, quien lucía una chamarra con estampado de los distintos musicales de Broadway, narró que al darse cuenta que con el tiempo, su bazar se llenaba de jóvenes universitarios, decidió conseguir artículos enfocados en ellos.

Indicó que poco a poco le iban pidiendo más cosas, regularmente discos de vinil de grupos de rock o cómics de superhéroes, por lo que se dio a la tarea de buscarlos y tener una mayor oferta.

“Todo fue casi de un momento a otro, pues se empezó a correr la voz del bazar, y de que aquí vendían artículos para chavos, así que pues empezó a llegar y más muchachos”.

“Por lo que dije vamos a darles gusto y pues aquí tengo desde juegos de mesa, películas en VHS, cómics, libros, novelas, bueno, hasta artículos de coca cola que a mucha gente les gusta”.

“Pero considero que lo que más me piden son discos de bandas de rock, los cuales al día de hoy ya están escaseando, por al menos en sus versiones originales”, expresó.

COMPARTIENDO HISTORIAS

Don Luis el cual señaló que debido a la pandemia por el Covid-19, tuvo que cerrar por varios meses su bazar, indicó que lo que más extraña, es poder platicar con los jóvenes, pues lo mantienen actualizado, además que logra compartir sus historias.

“Yo tengo página de facebook y he visto que ponen: cuando vayan con Don Luis, quédense a platicar con él, platica bien suave, y pues la verdad a mí me gusta mucho”.

“Se siente padre porque me entretengo, vendo y pues logro estar al tanto de los gustos de los jóvenes, pues te das cuenta que hay mucho por interactuar, ya que cada objeto tiene su historia”.

“Así que cuando alguien viene, yo con gusto platico con él, pues las antigüedades también de eso se trata, de compartir y aprender más, haciendo de esto una comunidad ya grande”, expuso.

CAFETERÍA A FUTURO

El señor Luis, quien explicó que próximamente el bazar se transformará en una pequeña cafetería, señaló que continuará con la venta de artículos, manteniendo la calidad en la atención.