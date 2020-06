‘El amor a mi familia es lo que me da fortaleza en el hospital’

MEXICALI, B.C.- Recibiendo la bendición de sus hijos y la de su esposa antes de ir a trabajar, es como el enfermero Sergio Ortega vive sus días durante la pandemia por el Covid-19. Sergio, quien se especializa en cuidados intensivos en el hospital 30 del IMSS, expresó que estar frente a la batalla del coronavirus es una experiencia fuerte, la cual trata de charlar con sus hijos día con día.

Señaló que al ser padre de dos jóvenes adolescentes y un pequeño de 7 años de edad, le llegan a comentar que no salga a trabajar pues no desean que se exponga más al virus.

“Mi hija la de en medio me dice ‘papá no vayas, te va a pasar algo, mejor quédate con nosotros”.

“Pero pues yo les digo que me voy a cuidar, que me protegeré con el equipo que tengo y listo, recibo su bendición y me voy al hospital”, expresó.

IMPACTO

Sergio quien es mejor conocido como “rojo” dentro del hospital, indicó que la primera vez que tuvo la experiencia de estar dentro del área Covid en la clínica, fue un momento de gran impacto para él.

Señaló que la magnitud del problema no se compara cuando charlaban de esos temas en la universidad, pues el protocolo se fue aprendiendo durante la marcha.

“Al principio te genera emoción saber que estás en el frente, pero después de mi primera guardia, salí casi llorando del hospital”.

“Es algo que no puedes creer, pues entre el sudor, la desvelada, la presión de la máscara y los lentes era un dolor insoportable y muy agotador.

“Así que cuando llegué, me desinfecté ,me bañé y mi esposa me preguntó cómo me sentía, y la respuesta era que venía mal, triste, cansado y decepcionado”, comentó.

AMOR DE HIJOS

El joven enfermero quien explicaba las experiencias continuas que significa estar dentro del área Covid, mencionó que el amor de su familia es lo que lo mantiene fuerte todos los días.

Comentó que al principio sentía la pesadez del trabajo, que no podía conciliar el sueño, pero que al ver a sus hijos, entendía el porqué de su esfuerzo.

“Las primeras veces me abrazaban muy fuerte y me decían papá no te vayas, y escucharlo es fuerte, pero uno sabe que somos el vínculo con los pacientes.

“Porque la comunicación con nosotros, es la única que tendrán por un buen rato, así que al platicarles mi trabajo, entienden que su papá tiene momentos difíciles y que estando en casa intentaremos relajarnos un poco”, expresó.

TIEMPO EN FAMILIA

Sergio, quien compartía las fotos de los momentos con sus hijos, expresó que cuando no está en el hospital, procura pasar tiempo de calidad con su familia, pues quiere dejar el tema del Covid-19 por al menos dentro de casa.

“Sabemos que es difícil, pero estando en casa intentó dejar el tema y enfocarme en mi familia, en ponernos a leer, jugar juegos de mesa y hasta tocar instrumentos musicales.

“Es más, hasta soltamos los celulares, porque en las mismas redes sociales está mucha información que prefiero que ellos no miren para no causar más estrés dentro de la familia”, mencionó.

FORTALEZA

Sergio expuso que saber que sus hijos se encuentran sanos, le permite continuar con su día, pues sabe que necesita ser fuerte para su familia.

“Ellos necesitan ver a su papá fuerte y aunque me han visto triste, por ellos daría lo que fuera, lo cual me motiva a seguir haciendo mi labor que es procurar que las personas puedan ser salvadas.

“Por lo que cuando estoy con ellos, disfruto mucho de su compañía, son mis hijos, el motor que necesito para andar y me da fortaleza”, comentó.

AGRADECIMIENTOS

El joven enfermero expresó que en este Día del día del Padre, el cual será muy distinto al de años pasados, agradece el poder estar con sus hijos y celebrar dentro de casa.

Indicó que también los agradecimientos se extienden al grupo “Un poquito de ayuda” y al señor Armando Heráldez por el amplio apoyo al sector salud durante la pandemia.

“Sabemos que este Día del Padre será distinto, pero no indica que no podamos celebrarlo con precaución dentro de casa con nuestra familia.

“Porque esto de la pandemia en algún momento terminará, pero el amor y la protección a los nuestros debe perdurar siempre”, expresó.