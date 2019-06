El Valle se levanta a eligir sus gobernantes

El día tan esperado para los ciudadanos comprometidos con la política llegó, y mientras las casillas electorales apenas eran instaladas, ya había ciudadanos ansiosos por ejercer su voto en los diversos poblados del Valle de Mexicali.

Para el medio día, el subdelegado del Distrito I, que en gran parte comprende la zona rural de la capital, ya había asegurado que el 100% de las casillas fue instalado para que se dieran los comicios electorales.

Si bien el día transcurrió con tranquilidad, la mañana en el Poblado de los Algodones tuvo un percance, ya que nueve personas fueron detenidas en un vehículo luego de arrojar piedras contra otro carro.

Las autoridades señalaron que los detenidos se confesaron seguidores panistas, como el quejoso no quiso interponer denuncia, fueron liberados sin mayores consecuencias.

Aunque el flujo de gente fue menor de lo esperado, no han dejaron de llegar los habitantes del Poblado Los Algodones a sus tres casillas para ejercer el voto en estas elecciones para gobernador, alcaldes y diputados locales.

Francisca Martínez Lozano, presidenta de casilla de la sección 0553, en el Distrito I, señaló que la afluencia fue muy poca, la mayoría de los que acudieron a ejercer su voto son personas de la tercera edad, y casi nada de jóvenes.

“Empezamos a las 8:30, a iniciar la votación y ha estado muy tranquilo, muy poca gente, yo creo que hay mucha apatía a pesar de que es también para gobernador, es muy importante”, declaró.

En dicha casilla debieron acudir a votar 507 ciudadanos, pero para las 11:00 de la mañana sólo se habían presentado 25 personas, declaró Martínez.

La familia Castro Quintero acudió a las urnas en la mañana para participar en los comicios electorales, no si antes informarse sobre la persona más adecuada para ocupar los cargos que guiarán al municipio y estado.

La señora Carolina Quintero, comentó que ella y su esposo decidieron ir en familia para darles el ejemplo a sus hijos, ya que considera importante que los jóvenes se involucren en la política, incluso le pidió a su hijo, que la ayudara a decidir con base a la información que tenía sobre los candidatos.

Para Ramón Castro de 18 años de edad, es la primera vez que participa en un proceso electoral, lo cual espera que abone para que haya un cambio en Baja California.

El señor Ramón declaró que a los jóvenes deben enseñarles desde chicos la importancia de votar, ya que por su falta experiencia no entienden la relevancia.

María de Jesús Salazar, acudió a las urnas para sufragar a favor de un candidato, señaló que esa es la responsabilidad de todos los ciudadanos, pero lamentablemente no todos tienen el mismo compromiso.

“A mi sí me gusta votar y participar en la política, vengo de aquí, desde mi casa, unos están de acuerdo en votar y otros no, en la viña del señor hay de todo”, explicó Salazar, luego de salir de su casilla en el ejido Cuervos.

Las casillas abrieron con normalidad en la Ciudad Guadalupe Victoria Km.43, entre ellas, una ubicada en una casa que por años se ha utilizado para realizar las elecciones.

La señora María Torres, acudió en su silla de ruedas a participar en el ejercicio democrático, demostrando que independientemente de la condición física, hay que salir a votar.

“Decidió mi voto a partir de una reflexión, vine también porque cuando voto me sirve para algunos trámites que debo de hacer”, compartió la señora Torres, quien ya portaba su pulgar pintado con tinta indeleble.

Maribel Suárez, fue la ciudadana que prestó de manera consecutiva su casa para que fungiera como el recinto en que se realizarían las votaciones en el poblado del Km. 43.

Carolina Ortega Rojas, comentó que instalaron la casilla especial en el Km.43 a las 10:35 horas, debido a que no llegaba todo el equipo de observadores electorales, incluso hubo personas que se conglomeraron, esperando que abrieran.

Sin embargo al estar todos presentes todo fluyo con tranquilidad, acudieron alrededor de 120 personas hasta las 13:00 horas, mencionó que acudieron personas de todas partes del Estado.

Hay personas que no se portan muy bien que digamos, ahorita llegó un señor que no me entendió lo que le dije, y me aventó las boletas, pero fuera de eso todo normal”, describió.