El Campeonato Municipal de Tiro con Arco contó con 100 arqueros

Con la presencia de 100 arqueros de distintas organizaciones, es como se desarrolló el Campeonato Municipal de Tiro con Arco, rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022.

Esta competencia tuvo como sede las instalaciones del Centro Recreativo Municipal (CREA), en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, y Sub 18 en Recurvo, mientras que en Compuesto participaron las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 21 y Sub 24.

Además, se contó con la participación de ocho clubes de la ciudad, en los que destacaron Cetys, Centinelas, 720 Archery, Imperial Valley Archery, Robin Hood, Búfalos, Arqueros de Fuego y Casino de Mexicali.

“A pesar de ser un año complicado y de que los chicos apenas han regresado a entrenar, nos quedamos muy satisfechos con el nivel que se mostró, tenemos como objetivo que asistan al menos 10 arqueros mexicalenses a los nacionales y superar los logrado el año pasado, donde solamente asistieron cuatro” comentó el entrenador de 720 Archery, Víctor Ortega.

MODALIDAD RECURVO

CATEGORÍA NOMBRE EQUIPO

Sub 12 Varonil Luis Torres Centinelas

Sub 12 Femenil Alejandra León A. de Fuego

Sub 14 Varonil Carlos Parra IVAC

Sub 14 Femenil Yireh Aguilar A. de Fuego

Sub 16 Varonil Brayan Castro IVAC

Sub 16 Femenil Tabatha Rivera Centinelas

Sub 18 Varonil Alan Terán CETYS

Sub 18 Femenil Hanna Cruz A. de Fuego

MODALIDAD COMPUESTO

CATEGORÍA NOMBRE EQUIPO

Sub 16 Varonil Gilberto Islas CETYS

Sub 16 Femenil Azul Mercado CETYS

Sub 18 Varonil Gustavo Peña CETYS

Sub 18 Femenil Erica Núñez CETYS

Sub 21 Varonil Pablo Ramos CETYS

Sub 21 Femenil Kenia Flores Centinelas

Sub 24 Varonil Max Ornelas IVAC

Sub 24 Femenil Martha Trujillo CETYS