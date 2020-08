El 85% de los carros robados en BC no tienen documentos: Bonilla

MEXICALI,B.C.- Legislar el tema de los automóviles que carecen de documentos en Baja California, es una propuesta que puede llevarse a cabo, pues se está hablando de un tema de seguridad, indicó el gobernador del Estado, Jaime Bonilla.

Explico que la razón de hacerlo se debe a que el 85% de los crímenes que se cometen en vehículos, son autos que no tienen documentos, donde no existe responsabilidad alguna por ellos.

“Estamos en sesión permanente, considero que se debe de legislar, para de una vez por todas, terminar con esa gente fraudulenta de anapromex y sus abogados que son tan mañosos, que manejan los amparos, engañando a la gente”

“Pues el día que quiera el gobierno federal, va a venir a levantar todos los carros, esa es la realidad, y si no lo ha hecho, es porque causa un problema social, es la herramienta de trabajo de muchos”.

“Así que necesitamos buscar la manera de regularizarlos, no de importarlos, pues no queremos problemas con la aduana, ya que no estamos tratando de usurpar una responsabilidad, pero si podemos presentar alternativas”, expresó.

Más información en la edición impresa.