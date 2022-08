El 66% de los hogares bajacalifornianos cuentan con una mascota

Desde la gestión municipal de la actual Gobernadora, se había concebido la construcción de un albergue para animales como uno de los seis proyectos emblemáticos.

Se celebraron convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, se aprobó un presupuesto de 2.7 millones de pesos para el 2021, e incluso se invirtieron $405,455.75 pesos en un proyecto ejecutivo que no se materializó durante la gestión.

Sin embargo, esta semana se aprobó por parte el Cabildo de Mexicali, la donación de un predio ubicado en el Desarrollo Urbano Granjas El Encanto, con una superficie de 6,322.724 metros cuadrados, y cuyo valor comercial en el 2018 ascendía a $1,600,000.00 pesos, a favor del Gobierno del Esado, con el propósito de que sea este último el encargado de retomar el proyecto.

Esta es una buena noticia; primero, porque al fin se estaría dando cumplimiento a un compromiso contraído con la sociedad cachanilla después de ser ampliamente difundido; segundo, porque la integración de albergues es una obligación que los municipios desde el año 1997, cuando se expidió la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California; y tercero, porque sería de gran ayuda para mantener en condiciones más aptas a aquellos animales que son candidatos a adopción, fortaleciendo esta estrategia para que los animales capturados o entregados voluntariamente por sus familias, tengan una segunda oportunidad.

Un albergue es el sueño de muchas personas que trabajamos el tema del bienestar animal desde hace años, más no podemos perder de vista que es posiblemente la estrategia que mayor inversión requiere y menor impacto tiene en la problemática que se pretende resolver, pues – como dicen en otros lugares de la República – “no hay albergue que alcance”, sobre todo si siguen naciendo más cachorros de los que podemos acoger responsablemente en nuestros domicilios.

De ahí que intensificar la esterilización de animales para que sea sistemática, gratuita, masiva y accesible, resulte fundamental.

Adicionalmente, esta deberá acompañarse de una aplicación de la normatividad vigente, sancionando a las personas responsables – o más bien irresponsables – de situaciones de maltrato o negligencia, un aspecto en el que se ha avanzado considerablemente durante los útimos años.

Lo anterior, sin olvidar la importancia de una educación no sólo sobre los cuidados que requiere un animal de compañía, sino de los compromisos que adquirimos al decidir tener uno en casa.

Comúnmente escuchamos o leemos críticas a la cantidad de dinero que se destina a programas relacionados con animales, las cuales omiten su estrecha relación con la salud humana, el medio ambiente, y la imagen urbana, entre.

Basta como referencia la más reciente Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE), elaborado por el INEGI en el año 2021, la cual arroja que el 66% de los hogares bajacalifornianos cuentan con una mascota. Con suerte – pero sobre todo con voluntad – al finalizar esta Administración Pública Estatal, el municipio de Mexicali contará con el primer albergue público en el Estado.

Posdata: Sigue pendiente que se dé a conocer el monto y destino de lo recolectado a través de donativos en las cajas recaudadoras del Ayuntamiento de Mexicali, así como del boteo y la venta de camisetas impulsados por servidores públicos de aquella administración municipal, en las que de forma entusiasta la ciudadanía participó un par de años atrás.

Casos de éxito

Los caminos de la vida no son como uno piensa, y por algo así fue que Vito – después de haber vivido desde cachorro con una familia – tuvo que buscar un nuevo hogar. Tuvo la enorme fortuna de que una maravillosa familia se interesara en acogerlo, con la finalidad de ser compañía de otra perrita que ya tenían en casa. Los primeros días fueron complicados, pues Vito quería jugar todo el día, ya que no estaba acostumbrado a compartir su casa con otros perros, pero con paciencia y mucho cariño ahora ya está completamente adaptado, y también adoptado ¡Mil gracias!

Contáctanos

• Todos estos animales están en busca de una familia responsable que les proporcione los cuidados y la atención que requieren. Ya fueron desparasitados, vacunados y esterilizados. Puedes ver sus videos en www.youtube.com/ genteporlosanimales. Si te interesa adoptar a alguno, envía tu nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico a través de la página: www.facebook.com/genteporlosanimales o a genteporlosanimales@gmail.com.

En adopción...

Panchito: 3 años, tamaño pequeño (4.90 kg)

“Fui rescatado de la calle pensando que estaba perdido, sin embargo, a pesar de haber difundido a través de muchos medios, nadie me reclamó. Ahora fui ingresado al programa de adopción, así que ya estoy desparasitado, vacunado y esterilizado, listo para encontrar un hogar definitivo Vivo completamente dentro de casa y al principio puedo ser un poco tímido, pero con mucho cariño mi me voy relajando.”

Piraña: 9 meses, tamaño mediano.

“Una persona me tendió la mano después de verme deambular en la vía pública. Soy un perrito súper carismático y buena onda, siempre ávido de jugar con otros perros y las personas, no importa su edad. Vivo tanto dentro como fuera de casa y espero tener muy pronto la suerte de ser adoptado. Ya tengo mi esquema de vacunación y desparasitación completo, además de estar esterilizado ¿Me adoptas?”

Missy: 3 meses.

“Unas personas pasaron enfrente de un lote baldío y me escucharon maullar desesperada, así que se pusieron a buscarme entre todas las cosas que ahí había, hasta que dieron con una pequeña y oscura bola de pelos que necesitaba ayuda. Estuve en tratamiento durante varias semanas puesto que estaba enfermida, pero ya me he recuperado por completo, y estoy desparasitada, vacunada y esterilizada. Soy totalmente indoor, muy carismática y cariñosa ¿Me ayudas a encontrar un hogar?”