Eduardo Vera viene por todo

Después de hacer un gran trabajo en la rotación abridora del Club Águilas de Mexicali, Eduardo Vera tuvo que dejar al equipo en la segunda vuelta y de cara a la parte más importante de la temporada: los playoffs.

En siete aperturas dentro de la pasada edición de la Liga Mexicana del Pacífico, Vera obtuvo tres victorias sin derrota y una efectividad de 1.18 en 38 innings de labor, lo cual originó que fuera llamado por los Nacionales de Washington para descansar y posteriormente reportar a la pretemporada de las Grandes Ligas.

“Desgraciadamente me tuve que retirar en la temporada anterior pero estoy listo para entregar lo máximo este año. Me siento muy bien y preparado, definitivamente estoy listo para enseñar la mejor versión de mí”, expresó Vera a PERIÓDICO LA CRÓNICA.

A pesar de que la pretemporada de los ‘Caballeros Águila’ iniciará formalmente el 10 de septiembre, el nacido en Mérida, Yucatán, que jugará su segundo año con Mexicali, ya se encuentra entrenando en la capital de Baja California.

“Llegué un poco antes porque quiero trabajar. Quiero estar listo y que tanto la directiva, como mis compañeros, vean el compromiso que tengo con los Águilas”, confesó vía virtual.

Su calidad y actitud también lo llevaron a ser parte del roster mexicano que logró el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio y ante ello, el pitcher derecho se dijo entusiasmado.

“Fue algo increíble la suspensión de los Juegos pero no queda más que ser positivo y seguir con la misma mentalidad. Me tomaré este tiempo como eso, un tiempo para prepararme y estar listo. Me visualizo en Tokio y por eso quiero hacer un buen papel en la LMP”, declaró.

Asimismo, Vera habló precisamente de los jóvenes mexicanos que podrán tener más oportunidades por la nueva regla de extranjeros en el certamen 2020-2021 del circuito invernal azteca.

“Que solo se permitan tres extranjeros me parece algo muy bueno para peloteros mexicanos que quizás no tienen la oportunidad porque hay bastantes extranjeros. Los mexicanos tenemos mucha calidad y estoy seguro de que será una muy buena temporada”, declaró.

Finalmente, el jugador de 26 años de edad subrayó que si bien en el ‘Nido’ de los Águilas se siente mucho a los aficionados, él está mentalizado en hacer un gran trabajo con o sin público en el graderío.

“Es una lástima esto de la pandemia porque Mexicali es una sede donde siempre tenemos estadio lleno. Creo que eventualmente tendremos gente porque las cosas van a mejorar, pero si me veo tirando bien con o sin gente”, sentenció.

FICHA TÉCNICA

Nombre: EDUARDO VERA

Fecha de nacimiento: 3 DE JULIO DE 1994

Lugar de nacimiento: MÉRIDA, YUCATÁN

Posición: LANZADOR

Bateo/pitcheo: DERECHO/DERECHO

Peso: 88 KILOGRAMOS

Estatura: 1.88 METROS