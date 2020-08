Dura prueba para “Chilín” Venegas

La falta de actividades deportivas por la pandemia del coronavirus (Covid-19) se convirtió en un tema sumamente delicado para quienes tienen al deporte como su principal fuente de ingresos económicos.

Sin juegos que ampayar en las ligas existentes de beisbol y softbol de la ciudad, Francisco ‘Chilín’ Venegas, ha experimentado situaciones muy serias en cuestión de dinero.

“Nos pegó a varios ampayers que nada más nos dedicábamos a esto, pero dos personas me ayudaron. El señor Alfredo Solorio y Daniel Torres me han ayudado a rendir. Torres me dio despensas y Solorio trabajo porque ahorita juegos no va a haber”, declaró Venegas.

Por más de 27 años, el popular ‘Chilín’ se ha dedicado a arbitrar juegos de beisbol y softbol en Mexicali, escenario que hoy lo tiene como el encargado del ampayeo tanto en la Liga de Beisbol del Seguro Social, como en la Liga Poniente de Beisbol.

“Ahorita trabajo hasta el ejido Sinaloa, pero dinero es dinero y trabajo es trabajo. Esperemos que pronto se restablezcan los juegos para no ir hasta el ejido Sinaloa ya, está muy lejos y muy cansado”, añadió Venegas.

A lo largo de su trayectoria como ampayer, el ‘Chilín’ nunca había vivido lo que la cuarentena ha ocasionado, “27 años tengo de ampayer y nunca me había pasado esto. Se paraban los juegos por días festivos, pero más de dos semanas nunca había pasado”.

“Primero pensamos que iba a ser poco, pero después la Liga del IMSS y un padre de familia de un Club, nos apoyó con mil 500 pesos porque no sabíamos para cuando iba a acabar esto”, agregó.

Para Venegas, el beisbol cumple con las medidas de distanciamiento social que exigen las autoridades sanitarias, sin embargo, confesó que no expondría a ningún niño en esta situación.

“El beisbol cumple con los parámetros de la pandemia porque todos están a más de un metro de distancia, pero como padre de familia yo no arriesgaría a mi hijo porque los contagios están a la orden del día y prefiero que se aguante poquito más sin jugar a comenzar y sufrir un contagio”, aseguró.

Debido a que trabaja durante los doce meses del año y por ende en ambientes severamente calurosos, Francisco Venegas ha sufrido diversos golpes de calor, no obstante, afirmó que prefiere vivir eso que dejar de trabajar en los diamantes.

“Prefiero que me peguen dos golpes de calor seguidos pero seguir ampayando. Prefiero mil veces estar en el calorón”, dijo convencido.

Finalmente, el ‘Chilín’ Venegas admitió que estar resguardado en casa le permitió reflexionar algunos aspectos de la vida, “tenemos que ser mejores personas, tenemos que aprender a vivir el día, tomarle sabor a la vida porque ahorita estamos y al rato no”.

“Todos queremos beisbol pero primero están los protocolos y hay que cuidarse. Dios aprieta pero no ahorca, primero hay que estar bien porque si no aunque vengan los juegos no voy a estar”, sentenció.

FICHA TÉCNICA

Nombre: FRANCISCO VENEGAS CARBAJAL

Fecha de nacimiento: 4 DE OCTUBRE DE 1969

Lugar de nacimiento:MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Años como ampayer: 27

Apodo: CHILÍN

Logros:

*Encargado del ampayeo en la Liga del IMSS

*Encargado del ampayeo en la Liga Poniente

*Ampayer de Olimpiadas Nacionales

*Ampayer de la Copa Internacional DUM

*Ampayer de Campeonatos Nacionales Infantiles