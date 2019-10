Dueños de autos UBER pagarán más de 4 mil anuales

MEXICALI, Baja California.- Un total de 4 mil 070 pesos es lo que tendrán que pagar cada año los dueños de vehículos particulares que sean utilizados como servicio de transporte por medio de plataformas como UBER o Didi para poder operar en Mexicali.

Esto de acuerdo con la regulación de estas plataformas aprobada por el anterior Cabildo de Mexicali que entrará en vigor a partir de enero de 2020, confirmó el director del Sistema Municipal de Transporte, Juan Domínguez Flores.

Los más de 4 mil pesos anuales equivalen al pago por el derecho de los socios de la unidad por brindar el servicio mediante la plataforma digital, mientras que la propia plataforma pagará un monto anual de casi 998 mil pesos para trabajar de forma regulada.

Además de la inclusión de las plataformas digitales al sistema formal de transporte y el pago de contribuciones, la legislación también contempla prohibir las “flotillas” de forma que los socios cuenten con un solo vehículo prestando el servicio.

El funcionario comentó que el pasado martes representantes de la empresa UBER arribaron a Mexicali desde la Ciudad de México, con intención de conocer y hacer observaciones al reglamento.

“Nos hicieron algunas observaciones en el sentido de la ley, y nos pidieron que si pudiéramos escucharlos, si pudiéramos recibir su propuesta para una posible modificación a dicha ley” explicó.

Sin embargo, Domínguez Flores comentó que en este momento no se puede haber de modificaciones a la ley, puesto que no ha sido publicada y no entrará en vigor hasta el primero de enero del próximo año.

Las recomendaciones de la empresa se relacionan al valor factura de los vehículos y a la obligación de incluir una silla para bebe en el vehículo.