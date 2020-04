Donan caretas para enfrentar al Covid-19

MEXICALI, Baja California.- Cerca de dos horas es lo que tarda el equipo de El Garage Project Hub en terminar una careta de protección, la cual será parte de la donación que este grupo de jóvenes hará a diversos centros educativos para ayudar a enfrentar la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Reunidos en un salón dentro de lo que próximamente sería un laboratorio para el Grupo Educativo 16 de Septiembre, un grupo de cinco integrantes del departamento de enfermería de la institución educativa trabajan sin detenerse en la creación de estas caretas.

Andrés Ruelas Martínez, director de innovación del Grupo Educativo, indicó que la iniciativa Open Source COVID19 Medical Supplies, base a la que pertenece el proyecto, incluye a personas de al menos 100 países alrededor del mundo que están ayudando con la creación de suministros médicos.

“Estos diseños fueron hechos por ingenieros en otras partes del mundo, lo que estamos haciendo nosotros es replicar estos diseños totalmente sin fines de lucro” señaló.

Foto: Daniel Reséndiz

En este caso, los integrantes del equipo se enfocan únicamente en la creación de caretas de protección, que serán donadas a clínicas y hospitales públicos en Mexicali.

Las caretas se generan por medio de máquinas de impresión 3D, de las cuales actualmente cuentan con siete, la mayoría prestadas por instituciones de gobierno y por propietarios particulares sin ningún tipo de costo.

Al momento, el grupo de Garage Hub ha recibido cerca de 120 solicitudes de donaciones por parte de entidades como el Hospital General, el Hospital Materno Infantil, la Clínica 30 del IMSS y otros, además de doctores y enfermeros de otros centros de salud.

Foto: Daniel Reséndiz

“Esto no viene a suplir las mascarillas, no viene a suplir los protocolos que directamente tienen los hospitales, esto es algo extra, algo aparte, una protección de máscara” explicó “sabemos que no nos vamos a dar abasto, pero pues la idea es tener la mayor cobertura”

A la iniciativa también se han sumado otras instituciones educativas como Cetys Universidad y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), además de empresas privadas.

Sin embargo, Andrés aseguró que los diseños del proyecto son de libre utilización para todos aquellos interesados que cuenten con una impresora 3D y los insumos para crear las caretas, por lo que invitó al resto de los ciudadanos a que se sumen al proyecto.

Aquellos que quieran colaborar en el proyecto pueden donar los siguientes materiales:

Filamento PLA 1.75 mm

Elástico blanco (5 mm de ancho, más 1cm)

Hojas de acetato liso y transparente

Relleno Espuma

La entrega es en el Campus del Grupo Educativo 16 de Septiembre en la colonia Maestros Federales, de 8:00 am a 4:00 pm.