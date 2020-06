Don Lucas esperó casi una semana por una cama en el HG

MEXICALI, B.C.- Lucas Baldenebro Flores, un comerciante de 72 años de edad, tomó sus precauciones desde que escuchó de la pandemia que se venía hacia México, por ello compró vitaminas y otros suplementos, recuerdan sus hijos.

Físicamente activo y sin enfermedades crónicas, don Lucas era un hombre independiente y cauteloso, hasta que, por motivos que la familia aún no ha podido descifrar, se contagió de Covid-19.

El pasado martes por la tarde, luego de esperar casi una semana por una cama en el Hospital General de Mexicali, fue llevado por los paramédicos, pero sucumbió a las puertas de la sala de urgencias, aún esperando un espacio y una toma de oxígeno.

Juan Carlos Baldenebro, su hijo, también dio positivo a Covid-19, y debido a que su estado de salud no se vio tan afectado, se aisló con su papá para cuidarlo durante las últimas dos semanas en su casa.

Don Lucas comenzó a presentar síntomas a mediados de mayo. Ante la sospecha, acudió al Hospital Militar donde le realizaron la prueba y así descubrió que había sido afectado por el nuevo coronavirus.

Sus hijos lo llevaron a un hospital particular y con ayuda de otros médicos, amigos de la familia, se hizo de un tratamiento para paliar los síntomas, como antibióticos, suplementos, vitaminas y otros medicamentos.

Durante la última semana, la condición de don Lucas empeoró y las llamadas al 911 para pedir ayuda fueron cada vez más recurrentes, sobre todo durante la noche y la madrugada. Para entonces, don Lucas ya contaba con un tanque de oxígeno disponible en su recámara.

El último recurso era trasladarlo a un hospital, donde pudieran entubarlo y conectarlo a un respirador, con tal que de resistiera más tiempo y así pudiera superar la afectación del coronavirus.

Fue durante la última semana que a Juan Carlos le decían en el 911 que no había camas en el hospital y que mantuviera a su padre en casa, conectado al oxígeno, a pesar de no mostrar mejoría.

“Me decían que al hospital no podía llevarlo porque lo iban a tener en el pasillo y que ya se les había muerto alguien esperando en el pasillo”, dijo Juan Carlos.

Este martes, los paramédicos que atendieron a su padre por la tarde, le confirmaron lo que los operadores del 911 le habían dicho: había un lugar en el Hospital General y podían ingresarlo para darle atención médica.

La ambulancia llegó con don Lucas, dentro de una cápsula de traslado y oxígeno limitado, a la sala de urgencias, pero solo entraron hasta el recibidor; sus hijos tuvieron que marcharse, pues a nadie más se le permite el ingreso y la estancia.

Casi dos horas después, cerca de las seis de la tarde, recibieron la llamada con la noticia del fallecimiento de su papá. “No entendíamos, porque escuchábamos en las noticias que el gobierno decía que había espacios y que había inversión”, expresó Juan Carlos.

“Estoy seguro que la gente se preocupa, los paramédicos, la gente con la que tuvimos contacto, pero también creo que es cierto que no hay camas, que no hay equipo suficiente, que está saturado todo (…) no tengo nada contra la gente, pero es un hecho que no hay espacios para atenderlos”, señaló.

El mismo día que don Lucas murió por la falta de espacio, la Secretaría de Salud anunció que el Hospital General tenía 17 camas disponibles para pacientes Covid-19, de las 117 con las que cuentan actualmente.