Don Hipólito: Un bolero de tradición y principios

Con una actitud amable y con ganas de seguir adelante, es como trabaja Don Hipólito Hernández Gaitán de 78 años de edad, quien desde hace 30 años cumple con el oficio como bolero en Mexicali.

Don Hipólito, quien se despierta muy temprano todos los días para salir a trabajar junto con la caja de bolear que tiene más de 25 años con él, expresó que su origen se remonta al estado de Oaxaca, pero que desde niño, estuvo pisando diferentes partes de la república mexicana.

Señaló que su vida siempre ha estado llena de trabajo, pues al ser muchos hermanos, tenían que buscarse desde pequeños una manera de vivir.

“Estuve en Chiapas unos 8 años y después en Veracruz otro buen tiempo, en la Ciudad de México y en Sinaloa también”.

“Pero hubo un momento que estando en Caborca, me vine a Mexicali, prácticamente caminando, pues aquí vivía uno de los hermanos de mi esposa y me platicó que podíamos conseguir trabajo, así que nos fuimos de mojados para el otro lado”, comentó.

SUEÑO AMERICANO

El señor Hernández indicó que ya estando dentro de los Estados Unidos, intentó vivir el sueño americano, donde estuvo trabajando en el campo alrededor de 8 meses, hasta que un accidente con un caballo lo dejó fuera del trabajo.

“Ese accidente me dejó fuera del juego, pues yo trabajaba albañilería pero al tener una cirugía, ya no pude trabajar de manera pesada, por lo que tuve que retirarme y empezar en otra cosa, que terminó siendo el de ser bolero”, expresó.

APOYO FAMILIAR

Don Hipólito compartió que después del accidente, se llegó a sentir triste, pero que fue el apoyo de sus hijos, quienes lo motivaron a volverse un bolero, pues uno de ellos ya lo hacía y le dio ánimos para salir adelante.

“Fue uno de mis hijos el más chico, quien me animó a la boleada, yo le decía que no, que no me gustaba, pero ellos dijeron que malo fuera que lo invitaran a robar, ya que es un trabajo honesto”.

“Ya que siempre es útil el ganarse un peso honradamente, así que mi hijo con esa manera de hablar, me terminó por convencerme, por lo que yo aprendí de mi hijo, estar viendo y echarle muchas ganas”.

“Tanto así que esta caja que tengo conmigo tiene casi los 30 años conmigo, pues es una caja que me fabricaron mis hijos, por lo que es algo que siempre he valorado mucho, pues me ha dado trabajo”, mencionó.

HONRADEZ Y PERSEVERANCIA

En cuanto al tema de las experiencias vividas en sus 30 años como bolero, Don Hipólito señaló que lo más agradece son las amistades que pueden irse construyendo, pues el personal de policía ha sido de sus más fieles clientes.

“En Mexicali cada quien tiene su zona por así decirlo, y yo siempre he estado con los policías federales, los municipales, y pues ya te empiezan a conocer un poco mejor por el trabajo honesto y bien hecho que me gusta hacer”.

“Y pues aquí con ellos de cierta forma se crea una amistad, así que regularmente vengo con ellos para saber si necesitan algo de bola, y si no, sigo mi camino buscando lo mejor para mi y mi familia”, comentó.

PAZ Y TRANQUILIDAD

Don Hipólito, quien señaló que seguiría andando en búsqueda de más trabajo, expuso que en sus años como bolero, lo que siempre ha buscado es paz y tranquilidad en su vida, por lo que espera que todas las personas también puedan encontrarla.

“Yo siempre he querido tener paz, tener tranquilidad con todo, porque a veces la gente se pelea, se agarran a golpes y de eso la vida no se trata, nos podemos destruir”.

“Así que la vida es que podamos comprendernos como iguales, pues de esa forma podremos caminar con seguridad y así tener paz con todos”, expresó.