Don Carlos recupera el oído con dispositivo

Pasados 72 años de vida, don Carlos ya empezaba a sentir un deterioro en su capacidad de escuchar, por ello acudió a la jornada auditiva organizada por motociclistas, donde en cuestión de minutos recuperó su audición al 100%.

Carlos Castro Guzmán, compartió que al saber de la jornada auditiva del club Renegados, y De Leones, se preparó desde temprano para ir a la evaluación y obtener el dispositivo que hará la diferencia en su calidad de vida.

"Hice mi cita y aquí estuve en la mañana, y ahora ya tengo mi audifono, ya oigo mejor, por el lado derecho lo tengo más sentido, por eso me pusieron solo de un lado, ya más adelante me debo revisar el derecho", relató.

Al señor Carlos le dieron las instrucciones del uso del dispositivo en el que se puede ajustar el volumen, en caso de que tenga problemas, puede comunicarse directamente con los organizadores para darle seguimiento oportuno a su caso, informó.

"Tiene una garantía por dos años, no tenía mucha pérdida del oído, porque me lo pusieron en el volumen uno, nada más al principio la resonancia, como nunca había usado uno, el eco retumba, pero me dicen que eso con el tiempo se quita", explicó.

"Ahorita ya oigo mejor, y ya con el tiempo, como es natural, me voy a acostumbrar a él, voy a oír aun mejor, yo ya tengo 72 años, y uno va perdiendo poquito a poquito el oído", abundó.