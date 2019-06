Don Carlos Flores espera ver de nuevo a su familia

MEXICALI, Baja California.- Con temple sereno y amigable, Don Carlos Humberto Flores de 62 años de edad, espera en algún momento de su vida, volver a estar con su familia.

Señaló que aunque en Mexicali la gente es buena con él y le ha ofrecido un techo donde dormir en el albergue peregrino, no existe nada como el amor de la familia, y ver a sus hijas sería su mejor regalo en el día del padre.

“Ellas ya tienen su familia en los Estados Unidos, ya tienen su vida y yo pues, aunque me hago viejo, me siento contento porque tengo salud y donde dormir, pero verlas me daría mucho gusto”, expresó.

ORÍGENES

Originario de la ciudad de Livingston, Guatemala, Don Carlos, expresó que la situación económica en su país es complicada, motivo por el cual, decidió migrar para tener una vida mejor.

En este sentido, comentó que tuvo que vender todas sus pertenencias para poder comprar los boletos de autobús y así llegar hasta la frontera norte del país.

“Yo allá no tenía casa propia, así que todo lo que tenía lo vendí, allá ya no era posible hacer vida, así que lo mejor que pude hacer, fue salirme y pedirle a mi padre Dios que me ayudara en el camino”, indicó.

TRAYECTO EN MÉXICO

Don Carlos, ya estando en tierras mexicanas, mencionó que su viaje a través del país fue tranquilo y sin problemas, pues recibió ayuda de todo tipo en el camino.

“Mis hermanos mexicanos son muy buenas personas, en el trayecto todo estuvo bien, los federales me trataron con respeto, así que yo no puedo decir nada en contra, puesto que mi viaje estuvo bendecido por Dios”, comentó.

APOYA EN ALBERGUE

El señor Fuentes, asimismo y ya asentado desde hace más de dos meses en la capital del Estado, expresó que el poder apoyar en el albergue peregrino es algo que lo hace sentir bien, pues dice sentirse útil.

“Aquí yo ayudo en la limpieza, en recibir a mis compañeros que esperan refrescarse del calor, en hacer lo que aquí me pidan, ya que estoy muy agradecido con este espacio que Dios mandó a hacer en beneficio de todos nosotros”, expresó.

FALTA DE DOCUMENTOS

Don Carlos, no obstante explicó, que le gustaría poder nacionalizarse mexicano, poder tener papeles de identificación, pues cuando el estuvo en los Estados Unidos hace un tiempo, le retuvieron sus documentos.

“Mis documentos se quedaron allá, me gustaría volver a tenerlos, pero mientras eso sucede, Mexicali y este techo se han convertido en mi hogar, y como en cualquier hogar, uno debe ayudar y ser agradecido, pues Dios nos tiene un propósito en esta vida”, señaló.