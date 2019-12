Don Ángel busca el sol para quitarse el frío

MEXICALI, Baja California.- Pasando sus mañanas en la cochera de su casa, es como vive Ángel Salazar Torres, de 64 años de edad, quien dijo soportar el frío en la colonia Agua Leguas.

Habitando el #973 de la calle Tolinga, indicó que él trabajaba como Chófer de camiones, pero al enfermarse de diabetes, poco a poco fue perdiendo la vista de uno de sus ojos. Expuso que vive solo, por lo que siente que el frío suele ser más agresivo por las noches ya que a comparación de otros años, este invierno lo siente más crudo.

“La verdad que el frío te pega bien machín aquí en la colonia, pues es muy diferente el como te puede pegar el frío aquí que en otra parte de la ciudad”. “Será que el canal no está muy bien tapado que se siente más, pero pues aquí estamos aguantando, pues no nos queda de otra”, comentó.

NAVIDAD

Don Ángel, quien expuso ser un fanático de los Águilas de Mexicali, comentó que esta Navidad posiblemente se la pase en casa, pues aunque tiene pocas pertenencias, tiene miedo de que se las roben.

“La verdad es que no tengo casi nada, pero pues tampoco les voy a dar la oportunidad de que me quiten lo poco que tengo”. “Lo bueno que aquí tengo cerca familia y pues a lo mejor se hace algo, pues con eso de que no miro de un ojo, yo ya no salgo después de las 4 de la tarde”, comentó.

COBERTÓN NAVIDEÑO

•Ante estas situaciones es momento de apoyar en el “Cobertón Navideño 2019” organizado por LA CRÓNICA, donde podrás traer tus cobijas nuevas o en buen estado a las instalaciones del periódico, las cuales serán repartidas a quienes más las necesitan en esta temporada invernal.

EN DATOS

