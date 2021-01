Doctora “Cachanilla” se reporta al cien tras recibir vacuna Covid

MEXICALI, B.C.- La doctora Issadora Lara se describe al cien, luego de ser una de las primeras mexicalenses en recibir la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer, en el vecino Estado de California, Estados Unidos.

La información pública de la doctora, revela que es egresada de la Facultad de Medicina de la UABC, y que labora en un hospital de Brawley, recibió la vacuna al formar parte de los trabajadores de la salud.

A través de un publicación en su página de fans de Facebook, precisa que luego de tres días de haberse aplicado el inmunológico, se siente al 100, sin embargo hubo algunos ligeros efectos secundarios, totalmente normales.

“Día uno, presente un ligero cansancio que me duró una hora y se me quitó al tomarme un café. Como la sensación de ganas de tomarme una siesta pero se me paso”, describió la doctora.

Lara, comentó que ese primer día, también presentó una molestia del brazo en el área de la inyección, pero no pasó de eso, una simple molestia.

Para el segundo día la doctora amaneció levemente adolorida del brazo, en el transcurso del día presentó un cansancio ligero.

“Lo nuevo en el día número dos, fue un ligero dolor de cabeza, también leve, más bien una molestia del área de la frente como si tuviera una diadema/banda apretada. De cualquier manera seguí mis actividades del día”, narró.

“Día tres, amanecí sin dolor del brazo. Cero dolor de cabeza, cero cansancio. Con ganas de irme a correr y bajar todos los tamales y pasteles que me pienso comer hoy en Año Nuevo”, bromeó la doctora en sus redes sociales.

La doctora llegó a la conjetura de que su experiencia coincide con la mayoría de los efectos secundarios reportados.⠀

Lara recordó que los informes de la FDA indican que los efectos secundarios más comunes entre los participantes de los ensayos clínicos de fase 3 de ambas vacunas, Pfizer-BioNTech y Moderna, fueron:

* Dolor en el sitio de la inyección

* Fatiga

* Dolor de cabeza

* Dolor muscular

* Escalofríos

* Dolor en las articulaciones

* Fiebre

También agregó que un estudio reciente del New England Journal of Medicine los efectos más comunes:

el 59 % de las personas reportaron fatiga

52 % presentó dolores de cabeza después de la segunda dosis.

Solo el 2 % experimentó fuertes dolores de cabeza

3.8 % tuvo fatiga severa.

Un 79 % reporto Dolor leve el dolor en el brazo.

“Se espera que como cualquier otra vacuna se tenga algo de efectos secundarios y eso significa que el cuerpo está produciendo inmunidad. La vacuna no es obligatoria pero si es importante informarse y cada uno tomar sus decisión en base a información confiable”, añadió, deseando un Feliz año a todos.