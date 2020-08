Docentes solicitan a Gobernador el pago de su salario

MEXICALI,B.C.- Tras una cascada de mensajes de maestros inconformes por los atrasos en su salario, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, acusó que hay un grupo panista que multiplica los mensajes negativos por politiquería en su transmisión en vivo.

Bonilla declaró que ha visto cientos de comentarios de maestros que por 30 años estuvieron olvidados, y ahora se les han pagado miles de millones de pesos, si bien hay docentes que no se les ha pagado, es porque faltan requisitos en sus expedientes o por error.

“Sigue un grupo de maestros que pertenecen al PAN que aunque les pagues, siguen mandando comentarios de que no se les paga, cuando no sentamos vemos que son dos tres cuatro, que por omisión o error, a lo mejor no, pero no sistemáticamente”, aseveró.

“Nosotros entendemos que la politiquería en tiempo de campaña van a echar todas las pilas enfrente, y van a querer, a nosotros no nos preocupa eso, somos un gobierno legitimo, el pueblo nos eligió con las bases de un programa, vemos a un solo maestro que manda 30 comentarios, al contrario, pierde seriedad”, defendió Bonilla.

Expresó cariño y respeto a los maestros, pero que no se puede inventar y achacar al secretario de educación, Catalino Zavala, que a alguien que no está en la nómina, le falta el pago.

Aseveró que los sindicados han dado altas sistemáticamente, cuando el Gobierno del Estado es el patrón, por ello es que no suelen aparecer en nómina y deben recorrer todo un trámite para la conformación del expediente.

“El patrón que es el gobierno, no les puede pagar si no está perfectamente complementado el expediente, y hay muchos casos de maestros interinos, que no deben de existir esa figura, debe haber maestros que remplacen a otros”, declaró.

El mandatario estatal, añadió, que muchos de los problemas a los que se enfrentan los maestros, están generados por ellos mismos, por no complementar de manera adecuada sus expedientes.