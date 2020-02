Divide opiniones cancelación de puentes escolares

Opiniones dividas es lo que ha dejado entre los mexicalenses la cancelación de los puentes escolares por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Algunos de ellos, mencionaron que no tener dichos días de asueto unidos al fin de semana, podría cortar el ritmo de trabajo afectando la efectividad laboral.

Otros, comentaron que realmente no les afectaría en nada y que resulta mejor que la celebración conmemorativa sea el día estipulado en el calendario.

Así que bajo estos resultados, la pregunta expresa a los mexicalenses fue la siguiente: ¿Está de acuerdo con la cancelación de los puentes escolares? Si, no ¿Por qué? Estas fueron sus respuestas:

“LA VERDAD A MÍ ME DA IGUAL PORQUE PUES SIGUE SIN HABER CLASES ESOS DÍAS, SOLO QUE AHORA SE ESTÁ RESPETANDO LA FECHA Y PUES NO DEBERÍA EXISTIR UN PROBLEMA”.

“A MÍ ME PARECE MEJOR PORQUE LOS NIÑOS DESCANSAN ENTRE SEMANA Y PUES MI ESPOSO Y YO TRABAJAMOS, ASÍ QUE ESO DE LOS PUENTES NO LOS APROVECHAMOS, NO HAY TIEMPO” ALICIA

“PUES COMO A MÍ NO ME AFECTA YA QUE TRABAJO EN MIS TIEMPOS LIBRES PUES ME DA IGUAL, PORQUE NI ME AFECTA NI ME CONVIENE”. JULIO CÉSAR