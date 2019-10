Divide opiniones adopción de pareja del mismo sexo

MEXICALI, Baja California.- Es un hecho que cualquier persona puede adoptar a un menor si cumple con los requisitos y procesos establecidos por el DIF, independientemente de sus preferencias sexuales, sin embargo, este tema causa controversia entre la población bajacaliforniana.

Así se constató luego de un sondeo realizado entre los mexicalenses, quienes explicaron las motivaciones de su postura ya sea a favor o en contra.

El sondeo también se realizó a través de la página de Facebook de La Crónica, 8 mil 877 personas participaron, el 60% votó a favor de que las personas del mismo sexo puedan adoptar menores, mientras que un 40% está en contra, según los datos recabados hasta las 18:00 del pasado 24 de octubre.

Así opinaron:

“OPINO QUE EL MATRIMONIO HOMOPARENTAL SE DEBE DE RESPETAR, PORQUE SON DERECHOS HUMANOS, ELLOS QUIEREN FORMAR UNA FAMILIA, Y SE LES DEBE DE RECONOCER EL DERECHO PARA QUE PUEDAN SER FELICES Y PUEDAN ADOPTAR A UN HIJO”. FRANCISCO NAVARRO AGUILAR.

“EN LO PERSONAL YO ESTOY EN CONTRA, POR EL BULLYING QUE LE PUEDEN HACER EN LA ESCUELA, EN LA VIDA A LA PERSONA”. ALBERTO RESENDIZ.

“ELLOS SON SERES HUMANOS A LAS QUE SE LES DEBEN DE RECONOCER SUS DERECHOS, NO CREO QUE HAYA ALGÚN PROBLEMA EN QUE ADOPTEN, SIN EMBARGO HAY QUIENES SI LO RECHAZAN”. CLARISA GIL.

“YO ESTOY EN CONTRA POR EL BULLYING QUE LE PUEDEN HACER AL NIÑO, Y POR… NO SÉ COMO SE LE PUEDA DECIR, SI ES TRASTORNO, NO SÉ COMO SE LE PUEDA DECIR A UNA PERSONA QUE ESTÁ CON OTRA PERSONA DE SU MISMO SEXO, EN LUGAR DE UN HOMBRE Y UNA MUJER COMO DICE LA BIBLIA”. BLANCA PONCE.

“EN BAJA CALIFORNIA ASIENTA UN PRECEDENTE QUE UNA PAREJA DEL MISMO SEXO ADOPTE UN MENOR, ES UN DERECHO DE TODO NIÑO TENER PADRES Y TAMBIÉN DE PADRES TENER HIJOS”. MARIO ALBERTO GANDARA.

“¿CÓMO DOS HOMBRES VAN A ADOPTAR UN NIÑO?, NO, DOS HOMBRES NO PUEDEN ADOPTAR A UN NIÑO, DEBE SER PAREJA HOMBRE MUJER, Y SI SON DOS MUJERES TAMPOCO, ES LA MISMA”. CARLOS GONZÁLEZ.

“ME PARECE BIEN, MIENTRAS LA PAREJA SEA ADECUADA PARA CUIDAR A UNA PERSONA, NO CREO QUE HAYA PROBLEMA QUE SEAN DOS MUJERES O DOS VARONES”. JONATAN GÓMEZ.

“ES CUESTIÓN DE CADA QUIEN, A LO MEJOR ESTÁ MAL, POR LOS VALORES QUE LE INCULCAN A LAS CRIATURAS, PERO PUES AHÍ YA SON LAS FORMAS DE PENSAR Y YO RESPETO ESAS FORMAS DE PENSAR”. MARTHA GONZÁLEZ.

“YO ESTOY A FAVOR, MIENTRAS QUE LE DEN AMOR A LOS HIJOS, A LOS NIÑOS, DE CUALQUIER FORMA EN CUALQUIER FAMILIA VA HABER DESORDEN, SEAN DOS PAPÁS, DOS MAMÁS O PAPÁ Y MAMÁ, LO IMPORTANTE ES EL AMOR QUE LES DAS”. NORMA AGUIRRE.

“ESTÁ MAL, PORQUE ES MAL EJEMPLO, NO SE ME HACE JUSTO PARA LAS CRIATURAS QUE LOS HOMOSEXUALES LOS PUEDEN ADOPTAR, NO HAY COMO LA MAMÁ Y EL PAPÁ, O LA ABUELITA, ¿VERDAD?, POR ESO YA ESTÁN PERDIDOS LOS NIÑOS AHORA”. EVA FLORES.