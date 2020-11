Dirigente del PRD es traidor y enemigo del Presidente: Bonilla

Tras afirmar que informar al pueblo no es propaganda, el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, respondió a los señalamientos del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, a quien calificó de traidor, al haber firmado el Pacto por México en 2012, cuando supuestamente apoyaba la causa del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al final de su video transmisión en vivo a través de redes sociales, el mandatario estatal sostuvo que “ayer este señor, Zambrano, que sólo en su casa lo conocen, apareció en Baja California, y fíjense que dice ‘las jornadas y transmisiones no contribuyen’, pero no contribuyen en nada para ellos, ese grupo que no llega ni a un 40 por ciento entre todos, para ellos obviamente no favorecen en nada.”

“Así que las jornadas, e informar al pueblo, son propaganda política, no podemos decirle a ustedes en que colonias hay emergencias, en donde instalamos agua, en donde se van a pavimentar calles, en donde hay problemas de homicidio, porque eso es político para este señor.”

“Bueno, pues se nota que me monitorea, los tengo muy nerviosos, como para que venga el susodicho líder del partido en agonía, que es el ‘perderé’, aquí para ocuparse de un gobernador del Norte, ¿verdad?, donde ni siquiera se acuerdan de nosotros más que cada campaña.”

“Están más que nerviosos, están preocupados porque saben que está a punto de desaparecer el partido, por eso la desesperación tan grande, lo he visto varias veces (el vídeo), primero te da coraje, pero luego te acuerdas quién lo dijo y se te olvida. Se te pasa, luego te da risa, luego te da lástima, y luego te da vergüenza de lo que están haciendo estas gentes que son incapaces de ponerse a trabajar, ese es el gran problema, son un partido de flojos que realmente no va a las colonias, no participa, pero luego empiezan a tirar y despotricar”, agregó Bonilla Valdez.

“No tiene vergüenza, él singularmente tuvo que ver con el Pacto por México, porque sin el PRD, no le alcanzaba al PRI y al PAN, para establecer las reformas que desfiguraron nuestro país, él fue el traidor”, afirmó.

“En una reunión con el ahora Presidente, Andrés Manuel López Obrador, después de la elección de 2012, este señor, Andrés Manuel y yo, - el Presidente no me dejará mentir -, estuvimos hablando de la defensa de la elección, porque sabíamos que las tarjetas Monex y todo lo demás que habían usado para comprar entonces, porque acuérdense que en el 2006 se robaron los votos y en el 2012 compraron voluntades, y violaron todas las leyes y reglas del INE, y él sabía perfectamente; estuvo con nosotros disque en la defensa y lo que supimos después, (es) que días antes de estar sentado con nosotros, ya había firmado el Pacto por México el PRD, y él era la cabeza del partido, por eso se ha llevado al PRD a lo peor, a desaparecerlo inclusive”, refirió.

Por otra parte, confirmó que el próximo fin de semana “viene el Presidente, Andrés Manuel López Obrador en gira por los seis municipios de Baja California, y concluyó su transmisión diciendo que “a diario le digo a los empresarios, que aquí no hay impunidad, todos pagan, porque si cumplieran, no tuviéramos ciudades con tantas necesidades.