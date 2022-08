Diole Landeros campeón absoluto de Mr. Baja 2022

MEXICALI, Baja California. El mexicalense Diole Landeros fue el ganador absoluto en la categoría Body Building de la edición 65 del tradicional certamen de Fisicoconstructivismo “Mr. Baja California 2022” mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Tecate.



Dicho evento recaudó la participación de 200 atletas que buscaron el sueño de representar al estado de Baja California en el Mr. México 2022 que se celebrará del 1 al 4 de septiembre, en la Ciudad de

México.

“Me siento muy orgulloso de mi esfuerzo no hubo un día que no diera mi 100% en mi entrenamiento, en mi dieta y en mi trabajo, aparte estoy feliz de estar ya en la historia como campeón de Baja California y motivado por mi próxima participación en Mr. México”, comentó Landeros.



En tanto que la cachanilla Michelle Tiznado se mostró emocionada tras obtener el primer lugar en la categoría “Bikini”.



“En estos momentos me siento con sentimientos encontrados, después de tres años deseando cumplir este objetivo y que por cuestiones personales no pude competir, ahora que se logró sigo sin creer que en mi primer intento cumplí con este sueño”, comentó la atleta Tiznado.



GANADORES ABSOLUTOS



NOMBRE MUNICIPIO CATEGORÍA

Diole Landeros Mexicali Body Building

Ismael Servín Mexicali

Men`s Physique

Maximiliano Navarro Mexicali Classic Physique

Lilian Nava San Felipe Wellness

Michelle Tiznado Mexicali Bikini

Michelle Gómez Tijuana Fitness Figura