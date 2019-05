Diferencias entre EU y China crean incertidumbre en empresas: Canacintra

BAJA CALIFORNIA, México.- Empresas que habían mostrado interés en Baja California como destino de inversión han detenido sus planes ante el renacimiento del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, ahora intensificado por el caso de la empresa de tecnología Huawei.



Eugenio Lagarde Amaya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Mexicali, informó que las noticias de los últimos días sobre la situación entre China y Estados Unidos han tenido efectos negativos para algunas empresas, sobre todo estadounidenses.

Estoy enterado de algunos proyectos de empresas estadounidenses que habían evaluado venir a hacer inversiones a Baja California, que derivado de esta guerra comercial están deteniendo algunos proyectos nomás para esperar en que va a terminar” admitió.

La incertidumbre creada por la nueva fuerza que ha tomado el enfrentamiento comercial entre China y los Estados Unidos ha llevado a estas empresas a detener momentáneamente sus proyectos, en espera del avance de las negociaciones.



Por otra parte, explicó el empresario la situación internacional ha traído resultados positivos para México, pues las barreras comerciales que se han impuesto a China obliga a que ciertos productos se ensamblen o fabriquen en México.



Sin embargo, advirtió que el beneficio que está recibiendo el país de momento no quiere decir que se deba estar a favor de que este enfrentamiento continúe, pues podría traer repercusiones a largo o mediano plazo.

No porque haya un beneficio directo para México estamos a favor de esta guerra comercial, porque a final de cuentas a lo mejor ahorita en el corto plazo el beneficio es positivo, pero a mediano plazo si puede haber repercusiones” aseveró.

Al inicio de esta semana, Google, principal subsidiaria de la empresa estadounidense Alphabet Inc, suspendió parte de sus negocios con la empresa de tecnología asiática Huawei Technologies Co., Ltd, lo que restringirá el acceso de sus celulares a actualizaciones del sistema operativo Android, Gmail y la Google Play Store.



La decisión fue tomada luego de que el presidente norteamericano Donald Trump sumara a Huawei a la lista negra, argumentando motivos de Seguridad Nacional, y ha ocasionado que otras empresas y organizaciones como Microsoft, WIFI-Alliance y la SD Association corten también relaciones con la empresa china.



Como respuesta a esta decisión, Huawei ha dado a conocer a medios internacionales su intención de desarrollar su propio sistema operativo, además de sanciones arancelarias al país norteamericano.