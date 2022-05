Día de las Madres: El mejor regalo de todos

Disfrutar momentos de madre e hija es algo especial, sin embargo, compartir un campo de juego con su hija, es para Daniela Hernández algo aún más peculiar.

Durante más de tres años, Hernández y su hija Samantha Zarate han compartido en el diamante emociones y campeonatos en la liga Premier de la Colonia Carbajal con el equipo de Malhechas.

Por su parte Samantha, inició a jugar softbol con el equipo de Lobas en la Liga de la Colonia Carbajal, hace tres años, mientras que Daniela se adentró en el deporte hace aproximadamente 20 años.

“Me gusta que este en mi equipo, porque me regaña y me felicita a la vez, cuando ella se equivoca yo también la regaño, pero me dice que la tengo que respetar porque es mi mama, y solamente ella me puede regañar” añadió Samantha.