Dexametasona y su relación con el Covid-19

MEXICALI, Baja California.- Un estudio realizado en el Reino Unido denominado, Evaluación Aleatorizada de la terapia con Covid-19, Recovery, por su nombre en inglés.

Donde un total de 2104 pacientes fueron aleatorizados para recibir dexametasona 6 mg una vez al día (ya sea por vía oral o por inyección intravenosa) durante diez días y se compararon con 4321 pacientes aleatorizados a la atención habitual sola. Entre los pacientes que recibieron la atención habitual sola, la mortalidad a los 28 días fue más alta en aquellos que requirieron ventilación (41%), intermedia en aquellos pacientes que requirieron sólo oxígeno (25%) y más baja entre aquellos que no requirieron ninguna intervención respiratoria ( 13%).

El ensayo RECUPERACIÓN es un ensayo controlado aleatorio grande de posibles tratamientos para pacientes ingresados en el hospital con COVID-19. Más de 11,500 pacientes han sido asignados al azar a los siguientes brazos de tratamiento, o ningún tratamiento adicional:

Lopinavir-ritonavir (comúnmente utilizado para tratar el VIH)

Dosis bajas de dexametasona (un tipo de esteroide, que generalmente se usa para reducir la inflamación)

Hidroxicloroquina (que ahora se ha detenido por falta de eficacia)

Azitromicina (un antibiótico de uso común) Tocilizumab (un tratamiento antiinflamatorio administrado por inyección)

Plasma convaleciente (recolectado de donantes que se han recuperado de COVID-19 y contiene anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2).

La dexametasona general redujo la tasa de mortalidad a 28 días en un 17% (0,83 [0,74 a 0,92]; P = 0,0007) con una tendencia altamente significativa que muestra el mayor beneficio entre aquellos pacientes que requieren ventilación (prueba de tendencia p <0,001). Pero es importante reconocer que no encontramos evidencia de beneficio para los pacientes que no requirieron oxígeno y que no estudiamos a pacientes fuera del hospital. El seguimiento es completo para más del 94% de los participantes.

Sin embargo, voces de la academia médica en Mexicali, aseguran que se debe de tomar con responsabilidad el consumo de este y cualquier medicamento.

“Todavía tendría que revisar el paso del tiempo, la replicación de otros países, para que este fármaco pueda ser utilizado, de manera universal. Resulta también muy importante consignar que este medicamento debe ser prescrito por un médico.” Enfatizó el director de la facultad de medicina de la UABC en Mexicali.

Añadió que no existe ninguna justificación para comprar este medicamento en este momento en el mercado y crear un desabasto de este producto que es útil para otros problemas, para otras enfermedades.

De igual forma, especialistas en neumología, recordó que este medicamento únicamente se establece para pacientes que están hospitalizados dependientes de oxígeno e intubados. Y en Mexicali ya se ha utilizado para combatir el proceso inflamatorio conocido como “tormenta de citoquinas” por lo que el tratamiento no resulta ajeno a los profesionales de la salud que están en la lucha contra el Covid-19 en el Hospital General.

No es un medicamento curativo, no es un medicamento que va a curar, no tiene que salir la gente a comprar este esteroide porque tiene muchos efectos secundarios. Entrevistas ya con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) ya se vio que está habiendo desabasto de Dexametasona a los dos, tres días de que se publicó” Subrayó el Neumólogo pediatra, el Dr. Hernández.

Por lo que la población tiene que ser sumamente responsable en no crear con este y otros medicamentos un desabasto inducido que pueda perjudicar a la misma población enferma dentro de los hospitales que están luchando por su vida en estos momentos.