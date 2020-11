Destroza PAN a BC y ahora critican: Bonilla

El gobernador Jaime Bonilla Valdez respondió a las críticas que el actual presidente estatal del PAN, “Kiki” Méndez, hizo a la actual administración, mismas que calificó como muestra del miedo que los panistas tienen de perder el registro de su partido PAN, porque en las colonias los rechazan si van a hacer campaña.

“Saben que el peor gobernante panista fue el último, ‘Kiko’ Vega, que dejó una deuda por más de 32 mil millones de pesos, entre estas la de la UABC por más de 1,700 millones de pesos, que qué bueno que reconocen como mérito que ya la pagamos; pero también, facturas apócrifas por otros 1,700 millones de pesos”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo estatal reafirmó que este gobierno se ha dedicado a trabajar sin descanso, tratando de solucionar los problemas y millonarios desfalcos que dejaron los gobiernos panistas por 30 años; un Estado endeudado, financieramente quebrado y con una población cansada de las deficiencias del sistema.

En el desarrollo de la sesión virtual, fue cuestionado sobre la conferencia de prensa que ofreció en Tecate el dirigente estatal del PAN, Enrique “Kiki” Méndez Juárez, en la que públicamente admitió que este gobierno ha tenido aciertos, “como el pago de la deuda histórica que dejaron a la UABC” y reconoció que “la gente estaba cansada, por eso buscó un cambio”.

Al retransmitir algunos fragmentos de la video conferencia de prensa del dirigente panista, el gobernador Bonilla Valdez, señaló: “No entienden los panistas que el pueblo está muy informado, la gente no quiere saber nada de ustedes (los panistas); ¿qué cambio en el último año, que crean ellos o se sientan con la perspectiva?, y más con un gobierno como el nuestro que ha trabajado todos los días, qué bueno que admite que la gente estaba cansada de abusos, robos, amiguismos...”.

“ESTÁN ASUSTADOS”

El Gobernador aseguró que los panistas no están buscando las elecciones, “están buscando no perder el registro, porque si lo pierden se les acabarían los recursos, con los que han vivido por 30 años; y no pueden engañar al pueblo, que ahora ya está informado”.

El gobernador Bonilla Valdez dijo que los panistas no tienen credibilidad y que están completamente desacreditados en todos los aspectos, y preocupados de que no sean bien aceptados en las colonias.

“Por eso están tan asustados, ¿cómo no le podemos ganar a Morena?, vamos a juntar al PRI, PAN, PRD, MC, al que sea, vamos a juntarlos, porque no le vamos a poder ganar a Morena... Dejaron el Estado endeudado con $32 mil y pico de millones de pesos...”