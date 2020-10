Destacan proyecto de Centro, falta trabajo en seguridad

Alberto Sánchez Torres Presidente Canacintra Mexicali Calificación: 7

En infraestructura que ya se ha retomado el proyecto del Centro Histórico y la obra de los Puentes en la Garita Centro.

En Seguridad Pública la adquisición de patrullas que acaba de hacer el Ayuntamiento. Que a pesar de la contingencia no se han suspendido los servicios básicos.

Creación de nuevos impuestos municipales como el impuesto a la construcción, a pesar de que por la contingencia no se está aplicando.

Dejar que la mayor inversión en la historia de Mexicali (Constellation Brands) se parara. No hay una agenda de temas empresariales, no hay apoyo a las empresas por las auditorías de derechos de agua que realiza el estado.

No vemos una visión de proyectos de infraestructura considerables para Mexicali, San Felipe y el Valle de Mexicali Pasar el transporte municipal al Estado.

Mal manejo de la pandemia al interior de la Dirección de Seguridad Pública, falta equipo para policías e incremento en delitos en el Valle de Mexicali.