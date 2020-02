Destacan liderazgo, señalan confrontaciones

SALVADOR DÍAZ GONZÁLEZ Presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO)

Pelearse con la industria, pelearse con el empresariado, creo que no es algo que debía de estar atendiendo el Gobernador, si quiere el Gobernador replicar la forma de gobernar a nivel federal y lo quiere replicar en Baja California, aquí no es la misma dinámica, el Norte del país es más exigente, sí levanta la voz, se vio en estos últimos días donde se une la industria, se une todo el comercio, toda la inversión y dice no al Gobernador; y que le ponga adjetivos a los inversionistas, que nos diga puercos

Infraestructura, viene siendo agua potable, queremos saber cómo está la red hidráulica desde Mexicali hasta Tijuana, en qué condiciones estamos; el tema de electricidad, teníamos programa una reunión, no se confirmó, no se llevó a cabo, pero es trabajar de la mano con el Gobierno del Estado y la Federación en que nos apoyen con eso.