Destaca BC en bajos niveles de impunidad, según estudio

Baja California fue calificado como el estado con menor impunidad en México a través del estudio “Hallazgos 2019”, que se encarga del análisis del sistema de justicia penal en todo el país por la organización “México Evalúa”.

Con un porcentaje de 67.1%, el estado se colocó por arriba de la media nacional, que se anotó en un 92.4% de impunidad. La entidad con mayor índice de impunidad, según el estudio, fue Sinaloa, con un 99%.

Junto a Baja California, otras entidades evaluadas como las de menor impunidad, son Guanajuato, con el 74%; Yucatán, con 83.8% y Querétaro, con un 85.2%, indica el estudio de “México Evalúa”.

Los estados con índices de impunidad más alto son Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí (97.8%) y Ciudad de México (97.7%).

“Esto lleva a identificar cuáles son las entidades que están logrando una menor congestión en la operación, así como empleando las diversas salidas previstas para dar una respuesta efectiva a los casos que conocen”, señala el estudio.

“Sin embargo, es preciso advertir que el Índice analiza estadísticamente los flujos, las entradas y las salidas, sin entrar en un análisis cualitativo por delito, tipo de caso, tipo de víctimas o de imputados”, agrega.

Esta es la séptima edición del estudio que realiza la organización para medir la consolidación y el impacto de la reforma penal aprobada en el 2008 y que ha llevado a instaurar el sistema de justicia penal en México.

El estudio también aborda otros indicadores, como la capacidad de coordinación, en el que Baja California se encuentra por debajo de la media nacional, con un 37.5 puntos de 100. También revela una reducción general del presupuesto para los organismos operadores del sistema penal de un -9%.

En sus conclusiones aborda también las recientes reformas al sistema judicial, entre aprobadas y las propuestas, que lo hacen más inquisitivo que de procuración de justicia, como aumentar la prisión preventiva y revivir la figura del arraigo, así como deshacer plazos legales.

Muchos policías, pocos fiscales

Baja California también destacó por una tasa de agencias del Ministerio Público por debajo de la media nacional, con 2.07 agencias por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio nacional ronda en las 3.94.

Por otro lado, Baja California Sur resultó como la entidad con mayor tasa de agencias, con 12.32 de ellas por cada 100 mil habitantes.

Baja California también resultó como una de las entidades con mayor número de policías ministeriales o agentes investigadores, con una tasa de 32.96 policías por cada 100 mil habitantes.

En contraste, cuenta con un número menor de fiscales o agentes del ministerio público y jueces, con una tasa por debajo de la media nacional. En el caso de fiscales cuentan con 8.32 de ellos por cada 100 mil habitantes, y jueces con 3.15 de ellos por cada 100 mil habitantes.

Cifra negra y archivo

El estudio que la cifra negra a nivel nacional alcanza el 93.2% de delitos, pues la mayoría de las personas, el 32%, considera que el interponer las denuncias es una pérdida de tiempo, mientras que el 17% de los encuestados señala que es por desconfianza en la autoridad.

El análisis de las cifras indica que del 100% de carpetas de investigación iniciadas, el 65.8% se va a archivo temporal y solo 3.4% continúan en una vinculación a proceso por parte de un juez de control.

El archivo temporal tiene como finalidad detener provisionalmente, o dejar en pausa una investigación, cuando se considera que no hay indicios para esclarecer los hechos o no se cuenta con las pruebas suficientes para avanzar en ella. No se trata de una determinación definitiva, pues si posteriormente se obtienen los elementos, se podrá solicitar su reapertura, aclara el estudio.

Baja California es uno de los estados que menor índice de uso de esta determinación, pues solo se registró un 7.1% de los casos que fueron enviados a archivo temporal. El estudio revela que cerca del 40% de los procedimientos se encuentran en etapa de determinación y decisión de un juez.

“Por lo tanto, en un sentido amplio la impunidad implica la falta de investigación y resolución de un caso, ya sea por una sentencia condenatoria o por alguna vía alterna”, aclara el estudio de “México Evalúa”.