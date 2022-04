Después de 54 años volvió a las aulas de clases y a pocos meses de poder culminar uno de sus sueños, la señora Cecilia Mireya Amezcua Araiza de 69 años de edad, estudiante del sexto semestre del Centro de Educación Media Superior a Distancia para Trabajadores No.1, por parte del Colegio de Bachilleres, está por graduarse este próximo junio del presente año.

Cuando tenía quince años se juntó con su pareja y tuvieron a su primer hijo, fue tiempo después que retomó la preparatoria pero no pudo terminarla porque tenía seis hijos y debía dedicarles tiempo, señaló.

“No quise dejar trunca la preparatoria, como deje una escuela de trabajo social en su tiempo y quise seguir en hacer la preparatoria” dijo.

Quien expresó sentirse feliz por haber ayudado a sus hijos hasta que ellos tomaron sus propios caminos, ahora que ella se encuentra sola y con tiempo libre, decidió volver a seguir uno de sus sueños, que era terminar la preparatoria.

“Generalmente estamos en la situación de querer estudiar, pero para que, ya estas grande, no vas a poder, tú eres para viajar no para estar leyendo libros, pero yo pienso que cada quien está donde quiere estar, yo le digo a todas esas personas que lo intente, no vas a saber que tanta estas tu capacidad si no la utilizas” dijo.

Sus hijos la han apoyado y dicho sentirse orgullosos de que retomará sus estudios y continuará creciendo como persona, mujer y profesionalmente, así mismo sus nietos se encuentran felices de sus logros, comentó.

Mencionó sentirse muy feliz cuando los amigos de sus nietos, quienes ya cuentan con trabajo e incluso algunos tienen su propio negocio, le han comentado que los ha motivado a retomar sus estudios.

“Amigos de mis nietos ahora ya jóvenes adultos, fueron a mi casa a felicitarme y a decirme que ellos iban a retomar la escuela porque yo era un ejemplo para ellos” expresó.

Después de graduarse quiere darse un tiempo de descanso posterior a ello aplicar para la universidad, comentó.

“Me siento muy plena, y realizada de poder hacer algo que ya tenía tiempo con deseo de hacerlo” expresó.

Actualmente asiste a clases sábados y domingos de manera presencial, después de llevar la modalidad en línea por pandemia, señaló que se le complicó un poco el uso de la computadora y plataformas, aclarando que la maestra siempre estuvo al pendiente y ayudándola con cualquier duda para llevar a cabo el semestre.

Por otro lado, mencionó que sus compañeros de clases a quienes conoció físicamente en este regreso a las aulas de forma presencial, la han recibido y tratado muy bien a pesar de una diferencia de edades.