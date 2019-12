Despiertan creatividad niños en el fin de semana tecnológico

MEXICALI, Baja California.- Con alegría y ganas de aprender sobre tecnología y emprendimiento, pequeños mexicalenses asistieron al “maker weekend kids” en el Centro de Estudios 16 de Septiembre.

Ahí, entre talleres didácticos, actividades con legos y clases sobre negocios, los niños pudieron tener la oportunidad de despertar su creatividad, pues todo estaba enfocado para sus edades.

Andrés Ruelas, director del Garage Project Hub, indicó que la idea principal, es que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades libremente y que encuentren qué es lo que más les apasiona. Lo importante es detectar el talento y sobre eso potencializarlo y exponenciarlo, pues aquí puede estar el futuro de nuestro país”, comentó.

DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE

Jimena Vidales, de 7 años de edad, por ejemplo, expresó estar feliz, pues tuvo la oportunidad de aprender mientras se divertía. “Me la he pasado bien, me gustaría ser maestra de robótica, porque me gustó y me encantó todo lo que hacemos aquí”.

PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Padme Camila Arriaga, de 7 años de edad, comentó sentirse contenta pues había estado trabajando con sus compañeros en una máquina recogedora basura, ya que están interesados en cuidar al planeta.

“La robótica me gusta mucho y de grande me gustaría trabajar en todo esto, pues me gusta eso de armar cosas y ayudar a los demás”, indicó.

CREAR NUEVAS COSAS

Fátima, de 8 años de edad, mencionó que para ella, el haber asistido fue importante, pues quería aprender más sobre robótica para crear nuevas cosas cuando sea grande. “Yo quería aprender mucho sobre los robots, para saber más y cuando sea grande hacer y construir nuevas cosas, pues es algo que me gusta”, expresó.

ORGULLO

Carmen Hernández, tallerista del Garage Project Hub, indicó que estos días para ella han significado un orgullo, pues le motiva saber que los jóvenes muestran interés por los temas tecnológicos.

“El verlos convivir, que te preguntan y están interesados en crear, es algo que como tallerista te llena de orgullo, ya que uno aprende más de los niños que ellos de nosotros”.