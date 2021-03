Despiden a ginecólogo acusado de acoso sexual

Angelica Gonzalez, denunció a través de sus redes sociales al médico ginecólogo, José Andrés “N”, por acoso sexual, ante la ventilación pública del caso, el hospital privado donde laboraba, terminó su relación con el galeno.

La publicación de la joven fue emitida justo el día de la mujer, donde expuso su experiencia, acompañado de algunos patallazos de los mensajes que dijo le envió el ginecólogo.

“Hace semanas sufrí de acoso sexual por parte de un doctor “ginecólogo”, para mí, en algún tiempo fue en “buen doctor” confiaba en él, nunca me había faltado al respeto”, inicia González en su relato.

Menciona que el pasado 15 de febrero fue al hospital donde labora el ginecólogo Andrés, tras la consulta, señala que el doctor le hizo comentarios sobre que su cuerpo había cambiado, que ya no era una niña y que se había puesto hermosa.

Luego de sentirse sumamente incomoda, al llegar a su casa recibió varios mensajes del doctor, donde hace referencia a una propuesta de índole sexual, y comentarios alusivos a su físico, declaró.

“En ese momento me sentí súper mal, llore y me sentí usada y tocada por un extraño, sin mi consentimiento porque me dijo eso y me puse a pensar de todas las malditas veces que fui con él y él lo hacía en forma enferma y acosadora y yo pensando que era parte del trabajo”, menciona González.

Tras la publicación de Angélica, el doctor José Andrés, contestó con otra publicación a través de su página oficial de Facebook, donde asegura que es falso de todo lo que se le acusa.

Este 9 de marzo, el hospital privado donde ejercía la medicina, emitió un posicionamiento en apoyo a Angélica, y en el que refiere que el doctor José Andrés fue retirado del Staff de médicos especialistas de esa institución.