Despiden a 5 empleados de IMSS en BC por caso Keren Vallejo

En seguimiento al caso del fallecimiento de la paciente Keren “N”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California terminó con la investigación interna en la cual se determinó la rescisión laboral de 5 empleados de la institución involucrados en la atención médica que se le brindó a la paciente.

Estas acciones son independientes a las que determine, en su momento, la investigación que lleva a cabo la autoridad judicial y a quien el IMSS ha brindado toda la información requerida en tiempo y forma.

Cabe mencionar que la Comisión Multidisciplinaria para Estudio de Casos de Mortalidad Materna está integrado por: doctora Karla Berdichevsky, directora general Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; doctor José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud del Gobierno de Baja California; doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas del IMSS; doctor Jesús Carlos Briones Garduño, representante de la Academia Mexicana de Cirugía y Coordinador de la Comisión Multidisciplinaria para Estudio de Casos de Mortalidad Materna; doctora Norma Cisneros García, directora del Hospital de Gineco Obstetricia No. 23, Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Ignacio Morones Prieto”, en Monterrey, Nuevo León; doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” (Inper); doctor Oscar Díaz Flores, presidente del Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos.; doctor Miguel Ángel Mancera Reséndiz, presidente del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, A. C; doctor Andrés de la Rosa Mendoza, secretario del CNCA e integrante del Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología, A. C; doctor Fernando Octavio Flores Reyes, presidente del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, A. C.; secretaria técnica, doctora Alva Alejandra Santos Carrillo, titular de la División de Atención Gineco-Obstétrica y Perinatal, del IMSS; presentará los resultados la próxima semana.

En el comunicado por parte del instituto se menciona lo siguiente: En el IMSS Regional Baja California lamentamos lo sucedido y ante la familia y la ciudadanía refrendamos el compromiso de los más de 15 mil trabajadores y trabajadoras que con esfuerzo, profesionalismo y dedicación laboramos día a día por la mejora continua de los procesos médicos y administrativos para garantizar una atención de calidad a nuestros millones de derechohabientes, como ha sido a lo largo de más de 60 años de nuestra historia en la entidad.