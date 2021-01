Desmiente gobernador Jaime Bonilla tener adeudo de predial

El Gobernador Jaime Bonilla Valdez, aseguró no tener adeudos por concepto de predial y el pago que supuestamente se le atribuye, corresponde a un predio que vendió hace muchos años, del cual no se han hecho los cambios correspondientes y cuyo propietario actual es el señor Víctor Lorenzo Camacho.

En su transmisión en vivo se le cuestionó al mandatario estatal sobre este supuesto adeudo desde hace 19 años, aclarando que el predio tiene más de 40 años de haberlo vendido, y que, en este caso, la persona que la adquirió no hizo el cambio de propietario.

El ingeniero Jaime Bonilla Valdez, dijo que esta situación fue orquestada por el presidente municipal Arturo González Cruz, para buscar su desprestigio, y seguramente el inquilino de este terreno, no ha pagado sus impuestos al ayuntamiento desde hace casi 20 años.

El jefe del Ejecutivo aseguró que el dueño de la casa debe cerca de 100 mil pesos de impuesto predial. “Se hizo una investigación después de la publicación de una nota periodística de mala fe y politiquerías”, señaló.

El gobernador del Estado compartió el trabajo periodístico de un medio de comunicación local, donde se confirmó que no se hicieron las modificaciones correspondientes a la documentación de la vivienda situada en Jardines de la Mesa, en Tijuana.

Esta problemática es derivada por los señalamientos que hizo este fin de semana el Gobernador Jaime Boinilla Valdez, en el sentido que el ayuntamiento de Tijuana, es el único encargado de cobrar el predial, y que no debe condonarle el pago a nadie. En el caso particular del predio arriba mencionado, el titular de la casa no ha cumplido con sus obligaciones tributarias desde el año 2002.

En un video, el señor Víctor Lorenzo Camacho, aclara que es el actual propietario desde hace varios años y que este asunto no tiene nada que ver con cuestiones políticas, que tiene los documentos originales y que no ha podido escriturar.

Bonilla Valdez, invitó a Lorenzo Camacho a regularizarse en el pago de sus servicios como el agua. “No le vamos a cortar el agua, y suponemos que el municipio no le va embargar, no obstante, al estar a mi nombre, el Ayuntamiento se avienta ese tiro con el flamante presidente municipal”.