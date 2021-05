Desinfectarán casillas electorales durante la jornada

Cada tres horas como máximo se llevará a cabo la desinfección y limpieza de las casillas electorales durante la jornada de votación que se llevará a cabo el próximo 6 de junio, señalaron autoridades electorales en Baja California.

María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezó la presentación de lo que serán las medidas de salubridad que llevarán a cabo los funcionarios de casilla el día de la elección local.

Además de los señalamientos de sana distancia y otras recomendaciones, el día de la jornada se entregará gel antibacterial y toallas desinfectantes a los ciudadanos al entrar y salir de la casilla, y se invita a que lleven su propio plumón para marcar la boleta.

No se permitirá la entrada a personas que no lleven cubrebocas, sin embargo, en la entrada de la casilla se tendrán cubrebocas para regalar a los ciudadanos que no lleven uno.

Los funcionarios de casilla realizarán todo el proceso evitando el contacto físico con los ciudadanos, además de que tendrán que realizar limpiezas periódicas de la casilla cada tres horas.

Flores Huerta señaló que ir a votar no detonará un mayor número de contagios en Baja California, tomando como ejemplo las elecciones realizadas en 2020 en Coahuila e Hidalgo, y aseguró que no hay razón para que la pandemia impida salir a votar.

“La experiencia ya nos dijo que las elecciones no detonan contagios, y que si se maneja correctamente el protocolo de verdad estamos en las mejores condiciones de poder acudir”, afirmó.

“El riesgo lo he dicho, no es mayor que salir a comprar los víveres en días ordinarios”, consideró.

Resaltó incluso que se mantiene la esperanza de incrementar el porcentaje de votación, luego de que en la última elección estatal Baja California tuvo una participación menor al 30%.

A pesar de las nuevas medidas, la vocal ejecutiva señaló que no se espera un incremento en los tiempos de espera para que los ciudadanos pasen a votar, además de que este año no acudirán familias enteras como en años anteriores.

“Realmente creo que no impactará de manera sustancial a lo que veníamos viendo, inclusive nos permitirá, pues, mantener el orden en las filas” comentó.

De acuerdo a lo señalado por la entrevistada, todo el protocolo sanitario representó un costo extraordinario de mil 800 pesos por cada una de las 4 mil 967 casillas electorales a instalarse en Baja California.