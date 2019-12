Designan a Leonor Maldonado directora del Instituto de la Mujer

MEXICALI, Baja California.- La investigadora y ex-docente de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Leonor Maldonado Meza, es la primera directora del recién creado Instituto Municipal de la Mujer en Mexicali, según confirmó la propia designada.

Maldonado Meza fue seleccionada por los regidores municipales proveniente de una terna enviada días atrás por la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, y se espera que en los próximos días su nombramiento sea ratificado por el Cabildo de Mexicali.

En la terna original también estaban contempladas la consejera consultiva del Instituto Nacional de la Mujer Maricarmen Rioseco y la alcaldesa suplente y militante fundadora de Morena en Baja California Guadalupe Mora.

Para la nombrada, la creación del Instituto de la Mujer es un avance importante pues permitirá la incorporación de la perspectiva de género y el trabajar en pro de la igualdad y los derechos humanos de las mujeres en el municipio, a pesar del poco financiamiento.

“Se creo el Instituto, ya eso es un gran avance, y con este avance pues vamos a trabajar de manera conjunta con todas las entidades municipales para hacer sinergia en todos los temas; de la seguridad, del desarrollo social y de la familia” dijo.

En el proyecto de presupuesto de egresos de Mexicali el Instituto de la Mujer aparece con un recurso de apenas un millón de pesos para su ejercicio en 2020.

Sin embargo, la investigadora lo catalogó como un buen inicio para comenzar a buscar fondos federales y apoyos de otras dependencias.

IMPUGNACIÓN

Luego de que se informara por parte de la Secretaría del Ayuntamiento el resultado de la votación una de las candidatas no seleccionadas, Maricarmen Rioseco, informó su intención de impugnar la decisión de los regidores.

Esto al considerar que el proceso en el que participó no se basó en ningún reglamento publicado, y que al menos una de las otras aspirantes no cumplió con todos los requisitos en tiempo y forma.

“Fue un proceso irregular, porque no se basó en ningún reglamento, porque todo fue en una informalidad donde no tenía certeza de que documento querían, como era el documento, esa parte” explicó.

De acuerdo a lo señalado, esta impugnación se llevará a cabo ante la Sindicatura Municipal y también ante los organismos de derechos humanos de la entidad.

La alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, al ser consultada sobre estas declaraciones, lamentó la actitud tomada por la aspirante y afirmó que la decisión fue tomada por los regidores de todos los partidos políticos, sin su participación.

“Lamento esa actitud de ahora que no se vio beneficiada por el voto de todos los regidores digan que no hubo transparencia, que no hubo reglamento” dijo.

Por otra parte, la alcaldesa negó la afirmación de Rioseco sobre que el reglamento donde aparecen los requisitos para elegir a la directora del Instituto de la Mujer no estuviera publicado.

Esto se confirma al comparar con la edición del 13 de diciembre del Periódico Oficial del Estado, donde aparece el dictamen aprobado para la creación del Instituto que en su artículo 16 menciona los requerimientos para ocupar el cargo de director general.