Desesperado Tomas pide ayuda para su esposa Lolita

“Estamos desesperados”, enunció Tomas Vázquez, quien cuida de Lolita, su esposa desde hace más de 50 años, víctima de una enfermedad mental que la dejó postrada en una cama y sin la posibilidad del habla.

Tomas tiene 64 años y Lolita 63, son oriundos de Guanajuato, llegaron a Mexicali porque su hijo los trajo para ayudarlos, pero por la pandemia, toda la familia atraviesa una severa crisis que los ha dejado sin el sustento para siquiera sobrevivir el día.

“Mi hijo casi no trabaja por la pandemia, tiene tres hijos; yo estaba en Guanajuato, y me jaló para acá”, relató Tomas.

“Dolores tiene 63 años, tuvo un ataque cerebral, estuvo en coma como por un mes y medio, quedó sin posibilidad de hablar”, declaró Tomas, quien la alimenta con lo puede, incluso con “Choco-Milk” para darle fuerzas.

Entristecido recordó que tiene 50 años de casados, ya que ella tenía 14 y él 15, cuando decidieron contraer nupcias en su estado natal; la vida los ha destinado a un capítulo difícil en una de las ciudades más calientes del País.

Tomas explicó que uno de sus mayores temores es que les corten la luz, ya que deben 1 mil 400 pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de quedarse sin aire condiciones, se cuestiona qué será de ellos.

Tanto él como su esposa, requieren atención médica, no obstante, señala que no la han recibido por parte de la dependencias de salud, comentó que no ha sido beneficiario de algún programa de Gobierno.

La pareja de adultos mayores, requiere con urgencia de despensa; pañales para adulto; y el apoyo para su recibo de luz; así como atención médica para la señora Lolita.

Don Tomas responde en el número celular 4291033499, vive en la calle Fuente de Osiris #2361 colonia Voluntad, en Mexicali, comentó que con gusto recibirá a las personas que quieran escuchar y apoyar su caso.