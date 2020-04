Deseo que lleguen con bien a sus casas, pues son nuestros héroes: Ricardo Cota

MEXICALI, Baja California.- Con el ánimo y la voluntad de servir durante la contingencia del Covid-19, Ricardo Cota presta sus servicios de chófer por aplicación de manera gratuita a doctores y enfermeros.

El joven indicó que la idea es poder ayudarlos para que puedan llegar a los hospitales o a sus casas con bien, pues son el primer frente de batalla contra el coronavirus.

"Ellos están trabajando para ayudar a las personas que contraen el virus, así que mi propósito es que lleguen con bien a sus casas, pues ellos son el primer frente de batalla", mencionó.

Iniciativa

Ricardo expuso que la iniciativa nació al ver que en otra parte de México lo estaban realizando y quiso retomar la idea, pues en su experiencia le tocó llevar pasajeros médicos que se miraban muy cansados.

Indicó que la gasolina, el tiempo y las ganas de hacerlo corren por su cuenta, pues expuso que es lo menos que puede hacer por alguien que lo está dando todo.

"A mi me pareció una muy buena idea el poder colaborar con los doctores, pues en algunas ocasiones me tocó ver que se quedaban dormidos en el carro y pues uno los entiende".

"Así que ya llevó más de 10 días haciendo esta labor, dejándolos en sus casas y hospitales porque sabemos que nos necesitan", mencionó.

Buenas experiencias

El joven conductor señaló que al estar tras el volante, siempre hay anécdotas que platicar y que las experiencias que ha tenido con los médicos y enfermeras han sido muy buenas.

Comentó que el recibimiento a su labor ha sido gratificante, pues los médicos y enfermeros se sorprenden y sienten alivio de tener el apoyo de un cachanilla.

"Mi servicio es gratuito para ellos y aunque yo no les pido nada, ellos me dejan una propina o hubo un caso donde me regaló comida por hacer mi trabajo, así que son buenas experiencias que te llevas para el camino", expresó.

Apoyo moral

Ricardo indicó que en cuanto a su familia, ellos lo apoyan moralmente, mandándole bendiciones, pues cada salida a la calle, saben que representa un riesgo latente.

Mi familia me dice cuídate mucho y más porque tengo familiares médicos, así que obviamente saben el riesgo que presenta, pero yo me cuido y hago mi trabajo".

"Es más, no se si sea el único chófer que esté haciendo esto, creo hay más, pero la verdad es que te sientes bien ayudando a los demás y más en estos momentos", mencionó.

Entrega y voluntad

Ricardo Cota agregó mientras se disponía a preparar su próximo viaje, que durante esta contingencia pide a los demás que si tienen la manera de ayudar, lo hagan pues son tiempos de cooperar entre todos.

"Yo entiendo que todos debemos cuidarnos, pero los médicos están haciendo un gran trabajo por todos nosotros, así que si podemos ayudarlos con lo que tengamos hay que hacerlo, pues repito, ellos son nuestros héroes", señaló.