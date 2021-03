Descartan restricciones en cruce de EU-a México

En Baja California no existe operativo alguno en las garitas para restringir el ingreso al país de los Estados Unidos de acuerdo con el Gobierno del Estado. Ayer en la transmisión en vivo el ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdez, calificó como “fake news” esta información que ha circulado en algunos portales de internet.

Dijo que las restricciones serán al sur del país en la frontera con Guatemala, así lo anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“No hay ningún operativo, es un fake news, alguien por ahí público algo... esta es una nota que salió quien sabe, de las muchas inventadas”, declaró.

Reiteró que los operativos se están realizando en el sur del país, pero no así en la entidad.

Recordó que las únicas restricciones de cruce qué hay actualmente son las que ha aplicado el Gobierno de los Estados Unidos para ingresar a su país.

“Posiblemente a eso se refiero ese comunicado si es que existió, yo no lo he encontrado... no tengo opinión porque no existe, es fake news, se confunden por ahí las cosas”, agregó.

Bonilla Valdez, dijo que platicó con el delegado federal único en el Estado, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, para esclarecer este tema.

Quien le aseguró que de la delegación no ha salido ninguna información o comunicado referente a estos supuestos operativos.

Ayer GRUPO HEALY acudió a la Garita de San Ysidro, en donde entrevistó a varios ciudadanos, quienes comentaron que no hubo ningún operativo al momento de cruzar la frontera, lo único que se realizó fue la toma de temperatura por los protocolos de salud que existen por la pandemia del coronavirus.