Descarta director 'El Joker 2'

Después del alboroto que generó un reporte de la revista The Hollywood Reporter (THR), sobre la secuela de “El Joker”, el director Todd Phillips salió a desmentir dicha información.

Según el portal Indie Wire, el director declaró que no había tenido ninguna reunión con Warner Bros y que su forma de trabajar no se basa en explotar los géneros en sus películas.

Por lo que en cuanto a la secuela del villano, Phillips sostuvo que no hay tratos establecidos, ni un guión que se esté desarrollando en la actualidad.

Aunque eso no signifique que una segunda película de “El Joker” no esté sobre la mesa, luego del gran impacto que tuvo en las taquillas a nivel mundial. “Bueno, una película no hace un billón de dólares y no se habla de una secuela… Joaquin y yo hemos dicho públicamente que hemos estado hablando sobre la secuela desde hace la semana uno de filmación porque es divertido hablar de ello.

“Pero el artículo (THR) hacía referencia a otras cosas que eran francamente inciertas. No sé como empezó esto, si es algún asistente intentando obtener algún crédito con un escritor”, dijo el director para el portal estadounidense.

Por otra parte, Todd aclaró que habían estado platicando con los ejecutivos de Warner Bros., durante la gira de presentación del filme en lugares como Canadá y Venecia.

“Pero, hablando de contratos, no hay contratos para nosotros para siquiera escribir una secuela, no nos hemos acercado nunca a Joaquin para que esté en la secuela. ¿Eso pasará? De nuevo, solo creo que el artículo fue anticipatorio”, declaró el cineasta.